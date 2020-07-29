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Главный тренер Карпат Роман Санжар со своим штабом уходит из клуба - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

А клуб Смалийчука пойдет во Вторую лигу. В лучшем случае

Главный тренер Карпат Роман Санжар со своим штабом уходит из клуба - СМИ
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Сегодня после обеда на базе "Карпат" в Брюховичах состоится командный сбор. На нем главный тренер Роман Санжар объявит о своей отставке, сообщает футбольный журналист Олег Барков.

Олег Смалийчук, совладелец "Карпат", пока не принял решение о дальнейшей судьбе клуба. Он или начнет новый сезон в любительском чемпионате, или во Второй лиге.

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Несмотря на всю туманность будущего, совладелец "Карпат" обещает погасить все задолженности перед тренерским штабом и футболистами.

А у Романа Николаевича и его помощников скоро начнется новый этап в карьере - новый вызов, - заинтриговал Барков.

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В статье: Вторая лига Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Комментарии (3)
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jnp49 (ОДЕССА)
29.07.2020 в 16:14
Для меня вообще изначально было странным, что Санжар стал главным тренером КАРПАТ. Что называется - НЕ ПРОСЧИТАЛ СИТУАЦИЮ...
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Kiticat (Lviv)
29.07.2020 в 16:12
Давно пора вже!
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0
0
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Инспектор ( )
29.07.2020 в 16:00
Санжар долго держался
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