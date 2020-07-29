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Главный тренер Карпат Роман Санжар со своим штабом уходит из клуба - СМИ
А клуб Смалийчука пойдет во Вторую лигу. В лучшем случае
Сегодня после обеда на базе "Карпат" в Брюховичах состоится командный сбор. На нем главный тренер Роман Санжар объявит о своей отставке, сообщает футбольный журналист Олег Барков.
Олег Смалийчук, совладелец "Карпат", пока не принял решение о дальнейшей судьбе клуба. Он или начнет новый сезон в любительском чемпионате, или во Второй лиге.
Несмотря на всю туманность будущего, совладелец "Карпат" обещает погасить все задолженности перед тренерским штабом и футболистами.
А у Романа Николаевича и его помощников скоро начнется новый этап в карьере - новый вызов, - заинтриговал Барков.