Федецкий: Против этого Шахтера нынешнее Динамо не устоит еще лет пять

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" Артем Федецкий поделился своим мнением о назначении Мирчи Луческу главным тренером " Динамо ".

- Артем, приход Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", принесет команде пользу?

- Если говорить о Луческу как о профессионале своего дела, то это сильный специалист. Но одно дело комплектовать команду в "Шахтере", и совсем другое - в "Динамо". У наставникп не будет столько возможностей и столько времени. Тем более что в "Шахтере" у Луческу была проблема с украинцами...

- Говорят, что с его стороны к украинцами не было такого внимания, как к иностранцам...

- Так и было. Почему, мне сказать сложно. Возможно, потому, что украинцы на выходе не стоят таких больших денег, как, например, бразильцы. Думаю, если бы не лимит, то украинцев почти не было в составе "Шахтера". При мне было, что некоторые иностранцы посылали наставника, но на тренировке Луческу делал вид, что ничего не произошло. Для меня это было неприемлемо. В коллективе не должно подобного случаться, во всяком случае на общих занятиях.

- Вы были долгое время связаны контрактом с "Шахтером", который впоследствии возглавил Мирча Луческу. Почему не удалось больше сыграть за "горняков", а не ходить по арендам?

- Не знаю. По словам Луческу, он всегда меня поддерживал, интересовался здоровьем, когда я перенес операцию на паховых кольцах. В 2012 году наставник четко мне сказал, что я не буду твердым игроком основного состава, но нахожусь среди первых 17-ти, всегда быть готовым на подстраховке. Я тренеру поверил, меня это обнадежило, а в итоге за моей спиной Луческу отправил меня в аренду в "Днепр", но я настоял, чтобы состоялся полноценный трансфер. Я рад, что так все получилось, и я провел классные годы в этом коллективе. На своем примере скажу, что человеческие качества у Луческу оставляют желать лучшего. Но, повторюсь, что специалист он высокого уровня. Хотя львиная доля заслуги в успехах "горняков" принадлежит клубу, в котором менеджмент работал, как слаженный механизм. В "Шахтере" все просчитано на несколько лет вперед.

- "Динамо" сможет составить конкуренцию "Шахтеру" в следующем чемпионате?

- Нет. Против этого "Шахтера" нынешнее "Динамо" не устоит еще лет пять. Луческу наверняка захочет скорейшего усиления состава. Но, во-первых, найдется ли столько денег на трансферы? А, во-вторых, из-за ситуации с карантином, пустыми трибунами, сделать качественное усиление вряд ли удастся. Нынешние легионеры играют нестабильно. У киевлян есть несколько ключевых исполнителей, а дальше - пропасть.

- Приоритетом для "Динамо" станет выход в основной раунд Лиги чемпионов или все же победа в чемпионате?

- Не думаю, что в таком клубе выбирают одну цель. "Динамо" никогда не было лишено амбиций, и команда будет пытаться решить обе задачи, однако, чтобы это сделать, нужны серьезные финансовые вливания. Не в обиду ребятам, со многими из которых я общаюсь, подбор исполнителей у "Шахтера" гораздо выше. Отставание от главного конкурента в 23 очка, мягко говоря, очень много для такого клуба, как "Динамо".

- Тем не менее красок отечественном чемпионата Мирча Луческу придаст?

- Думаю, да. Пока я не могу представить этого специалиста на тренерской скамье "Динамо". Человек, ставший чуть ли не легендой в "Шахтере", перешел в лагерь самого принципиального соперника. Возраст тоже не на руку тренеру. В эти годы можно было бы уже отдыхать, путешествовать по миру... Но, пожалуй, Луческу не может жить без драйва.