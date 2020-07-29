Чеснаков: Мне нравится формат с 16 командами, без лишних игр, которые ничего не решают

Капитан " Ворсклы " Владимир Чеснаков подвел итог прошедшего сезона и поделился ожиданиями от будущего.

— С весны "Ворскла" заиграла в кардинально иной футбол. Что изменилось?

— Пришли тренеры со своим видением футбола, немало изменилось в подходе даже к организации быта футболистов и самого тренировочного процесса. Это не о том, что кто-то лучше или кто-то хуже — так говорить будет не корректно. Но результат любой работы всегда проверяется только на поле во время официальных встреч. Мне нравится то, как мы сейчас начали играть, в этом есть перспектива. Главное было после целого ряда провальных матчей вернуть веру в свои силы. Так было раньше, когда Ворскла переигрывала себе равных, не задумываясь, а с лидерами боролась на равных, часто побеждая вопреки всем прогнозам. Нам нужно стремиться к этому. У нас очень хороший коллектив.

— Более десяти лет назад ты сам в статусе молодого и перспективного прокладывал себе путь в основной состав "бело-зеленых". Сейчас близких к главной команде молодых как никогда много. Это позитив?

— Однозначно! У нас есть, условно говоря, 14-15 исполнителей с опытом, остальные — молодежь, которой выпал пока уникальный шанс приблизить себя к основе семимильными шагами. Только работай и показывай все, на что способен. Талант видно сразу, и, хочу сказать, у нас очень много перспективных юношей. А пока доверие главного тренера — их первый стимул.

— Не пора ли вернуть полтавской команде не просто статус "грозы авторитетов", а свое авторитетное имя, к которому все привыкли?

— Это хорошая мысль. Зимой во время тренировочных сборов Юрий Вильевич меня как-то невзначай спросил: "Вова, ну как же так, для меня "Ворскла" всегда ассоциировалась с местами в турнирке близкими к лидерам. Почему это произошло? Нужно возвращать утраченные позиции". Я сказал, что буду очень счастлив, когда мы начнем шаг за шагом возвращаться к своей привычной стихии.

— О грядущем сезоне УПЛ: как тебе возвращение к классической системе проведения соревнований в два круга, да еще и с плюс двумя клубами?

— Мне очень нравился наш чемпионат прошлых времен, когда мы играли с 16-ю командами в два круга. Все очень понятно, без лишних игр, которые ничего не решают. Вы меня, думаю, понимаете. Надеюсь, в скором будущем наш элитный дивизион расширится и станет еще более привлекательным.