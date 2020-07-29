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Динамо представит Луческу в онлайн-формате
Пресс-конференция также пройдет в усеченном режиме
В четверг, 30-го июля, состоится официальное представление главного тренера "
Мероприятие начнется в 12:00.
При этом, киевский клуб сообщил, что в связи с карантином представление состоится в онлайн-формате. Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале "Динамо".
Также киевляне заявляют, что "учитывая технические возможности, количество представителей СМИ, задействованных в представлении главного тренера, будет ограниченной".
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Источник:ФК Динамо
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