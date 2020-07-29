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Динамо представит Луческу в онлайн-формате

Премьер-лига
(2 голосов)

Пресс-конференция также пройдет в усеченном режиме

Динамо представит Луческу в онлайн-формате
Новина українською

В четверг, 30-го июля, состоится официальное представление главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

Мероприятие начнется в 12:00.

При этом, киевский клуб сообщил, что в связи с карантином представление состоится в онлайн-формате. Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

Также киевляне заявляют, что "учитывая технические возможности, количество представителей СМИ, задействованных в представлении главного тренера, будет ограниченной".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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