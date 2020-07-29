Шевченко, Блохин и 5-6 тысяч болельщиков. Такую аудиторию соберет матч Колос - Маруиполь

Сегодня, 29 июля, состоится финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы , в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве примет "Мариуполь".

Поединок начнется в 19:30, на него будут допущены болельщики.

По информации ТК "Футбол", ожидается, что на матче будут присутствовать 5-6 тысяч болельщиков.

Также сообщается, что матч посетят главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-наставник национальной команды Олег Блохин.

Напомним, что победитель данного матча в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы.