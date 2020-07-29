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Шевченко, Блохин и 5-6 тысяч болельщиков. Такую аудиторию соберет матч Колос - Маруиполь
Поединок начнется в 19:30
Сегодня, 29 июля, состоится финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в
Поединок начнется в 19:30, на него будут допущены болельщики.
По информации ТК "Футбол", ожидается, что на матче будут присутствовать 5-6 тысяч болельщиков.
Также сообщается, что матч посетят главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-наставник национальной команды Олег Блохин.
Напомним, что победитель данного матча в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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