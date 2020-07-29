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Шевченко, Блохин и 5-6 тысяч болельщиков. Такую аудиторию соберет матч Колос - Маруиполь

Премьер-лига
(2 голосов)

Поединок начнется в 19:30

Шевченко, Блохин и 5-6 тысяч болельщиков. Такую аудиторию соберет матч Колос - Маруиполь
Новина українською

Сегодня, 29 июля, состоится финальный матч плей-офф УПЛ за право играть в Лиге Европы, в котором "Колос" на НСК "Олимпийский" в Киеве примет "Мариуполь".

Поединок начнется в 19:30, на него будут допущены болельщики.

По информации ТК "Футбол", ожидается, что на матче будут присутствовать 5-6 тысяч болельщиков.

Также сообщается, что матч посетят главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-наставник национальной команды Олег Блохин.

Напомним, что победитель данного матча в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В статье: Андрей Шевченко ФК Мариуполь Олег Блохин Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
29.07.2020 в 18:37
Полярные совы нашли себе новый объект для убулювання :)
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