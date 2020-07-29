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Кабаев, Кочергин, Леднев и Михайличенко претендуют на звание лучшего игрока Зари в сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании может принять участие любой желающий

Кабаев, Кочергин, Леднев и Михайличенко претендуют на звание лучшего игрока Зари в сезоне
Новина українською

Луганская "Заря" объявила о старте голосования на звание лучшего игрока команды в сезоне 2019/2020.

На почетное звание претендуют четыре игрока:

  • Владислав Кабаев
  • Владислав Кочергин
  • Богдан Леднев
  • Богдан Михайличенко

Голосование проводится на страничках клуба в Facebook, Twitter и Instagram на протяжении недели с момента публикации данной новости.

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Михайличенко Владислав Кабаев Владислав Кочергин Богдан Леднев
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Источник:
ФК Заря

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