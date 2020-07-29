Кабаев, Кочергин, Леднев и Михайличенко претендуют на звание лучшего игрока Зари в сезоне

Луганская " Заря " объявила о старте голосования на звание лучшего игрока команды в сезоне 2019/2020.

На почетное звание претендуют четыре игрока:

Владислав Кабаев

Владислав Кочергин

Богдан Леднев

Богдан Михайличенко

Голосование проводится на страничках клуба в Facebook, Twitter и Instagram на протяжении недели с момента публикации данной новости.