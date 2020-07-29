Премьер-лига
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Кабаев, Кочергин, Леднев и Михайличенко претендуют на звание лучшего игрока Зари в сезоне
В голосовании может принять участие любой желающий
Луганская "
На почетное звание претендуют четыре игрока:
- Владислав Кабаев
- Владислав Кочергин
- Богдан Леднев
- Богдан Михайличенко
Голосование проводится на страничках клуба в Facebook, Twitter и Instagram на протяжении недели с момента публикации данной новости.
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Источник:ФК Заря
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