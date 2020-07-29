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Представление Луческу под угрозой срыва. У сотрудника клубного ТВ Динамо подозрение на коронавирус
Мероприятие должно было пройти в онлайн-формате
В четверг, 30 июля, киевское "Динамо" планирует провести
Ожидалось, что в связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате с трансляцией на клубном YouTube-канале.
Однако, как стало известно Meta-ratings, трансляция мероприятий, связанных с представлением Луческу, находится под угрозой срыва.
Все дело в том, что у одного из сотрудников клубного телеканала "Динамо" есть подозрение на коронавирус.
Данную информацию подтверждает и "Трибуна", однако при этом сообщает, что киевский клуб все-таки намерен провести мероприятие.
Напомним, что начало представление и пресс-конференция тренера намечены на 12:00.