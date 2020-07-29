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Представление Луческу под угрозой срыва. У сотрудника клубного ТВ Динамо подозрение на коронавирус

Премьер-лига
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Мероприятие должно было пройти в онлайн-формате

Представление Луческу под угрозой срыва. У сотрудника клубного ТВ Динамо подозрение на коронавирус
Новина українською

В четверг, 30 июля, киевское "Динамо" планирует провести официальное представление нового главного тренера Мирчи Луческу.

Ожидалось, что в связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате с трансляцией на клубном YouTube-канале.

Однако, как стало известно Meta-ratings, трансляция мероприятий, связанных с представлением Луческу, находится под угрозой срыва.

Все дело в том, что у одного из сотрудников клубного телеканала "Динамо" есть подозрение на коронавирус.

Данную информацию подтверждает и "Трибуна", однако при этом сообщает, что киевский клуб все-таки намерен провести мероприятие.

Напомним, что начало представление и пресс-конференция тренера намечены на 12:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) коронавирус
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