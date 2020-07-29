Премьер-лига
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Официально: Санжар покинул Карпаты
Теперь и без тренера
Главный тренер "
Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Напомним, что Санжар возглавил "Карпаты" уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне одержали лишь одну победу, но не сумели завершить чемпионат - в начале июля клуб за две неявки на матчи чемпионата был исключен из числа участников УПЛ.
В настоящий момент судьба клуба и команды остается туманной.
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Источник:ФК Карпаты
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
29.07.2020 в 20:21
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