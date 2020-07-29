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Официально: Санжар покинул Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь и без тренера

Официально: Санжар покинул Карпаты
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар покинул свой пост.

Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Санжар возглавил "Карпаты" уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне одержали лишь одну победу, но не сумели завершить чемпионат - в начале июля клуб за две неявки на матчи чемпионата был исключен из числа участников УПЛ.

В настоящий момент судьба клуба и команды остается туманной.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
29.07.2020 в 20:21
Як людина він нормальний а як тренер так собі, Удачі Роман говори Українською
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