Официально: Санжар покинул Карпаты

Главный тренер " Карпат " Роман Санжар покинул свой пост.

Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Санжар возглавил "Карпаты" уже по ходу сезона, заменив Александра Чижевского. Под его руководством львовяне одержали лишь одну победу, но не сумели завершить чемпионат - в начале июля клуб за две неявки на матчи чемпионата был исключен из числа участников УПЛ.

В настоящий момент судьба клуба и команды остается туманной.