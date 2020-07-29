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Смалийчук: Наши дороги с Санжаром расходятся, но будущее преисполнено неожиданностями

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер покинул Карпаты

Смалийчук: Наши дороги с Санжаром расходятся, но будущее преисполнено неожиданностями
Новина українською

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал уход из клуба главного тренера команды Романа Санжара.

"Сегодня, когда "Карпаты" по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее преисполнено неожиданностями.

По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность на все имеющиеся проблемы работать с командой до конца.

Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимальное уважение. Именно в тяжелой минуте становится понятно - кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогрессу. Продолжение следует", - сказал Смалийчук.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
29.07.2020 в 20:48
Смалийчук прав насчет сотрудничества с Санжаром. Он будет поставлять апельсины с Испании, а Санжар займется дистрибюцией на рынках Западной Украины...
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Виктор 2209 (Мехико)
29.07.2020 в 21:05
Осталось еще тренера с России привезти и 2020-ый удался
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