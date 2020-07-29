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Смалийчук: Наши дороги с Санжаром расходятся, но будущее преисполнено неожиданностями
Тренер покинул Карпаты
Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал
"Сегодня, когда "Карпаты" по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее преисполнено неожиданностями.
По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение, мужество, упорную работу с молодежью и готовность на все имеющиеся проблемы работать с командой до конца.
Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимальное уважение. Именно в тяжелой минуте становится понятно - кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогрессу. Продолжение следует", - сказал Смалийчук.