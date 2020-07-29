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Додо: В январе Бавария делала предложение Шахтеру, но украинский клуб не захотел меня отпускать

Премьер-лига
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Но защитник не сильно расстраивается по этому поводу

Додо: В январе Бавария делала предложение Шахтеру, но украинский клуб не захотел меня отпускать
Новина українською

Бразильский защитник "Шахтера" Додо рассказал об интересе к своей персоне со стороны "Баварии", который немецкий клуб проявлял к его персоне в зимнее трансферное око.

"Конечно, мне льстил интерес "Баварии". В январе этого года немецкий клуб сделал официальное предложение "Шахтеру", но украинский клуб не захотел меня отпускать. Я счастлив здесь, я продолжаю посвящать себя клубу, который мне действительно нравится, который дал мне возможность играть в Европе. Я всегда буду уважать "Шахтер".

Многие бразильцы начинали свой путь в украинском клубе, а сегодня блистают в лучших командах Европы. Я хорошо выполняю свою работу, интерес со стороны крупных клубов еще будет.

Это хорошо для "Шахтера", который показывает миру хороших игроков. Он сделал это с Дугласом Костой, Фернандиньо, Виллианом. Тем же Тайсоном, по которому были предложения, но клуб и его не отпустил. "Шахтер" всегда дает нам возможность продемонстрировать наш футбол, а клубы обращают на нас внимание, так как команда всегда играет в Лиге чемпионов с молодыми игроками", - сказал Додо в интервью Fox Sports Brasil.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Додо
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