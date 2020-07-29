Сопко: Место на пьедестале Динамо занято Лобановским. Это бьет по самолюбию Луческу

Экс-игрок "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Александр Сопко прокомментировал ситуацию с письмом Мирчи Луческу президенту "Динамо" Игорю Суркису , в котором тренер попросил об отставке спустя четыре дня после своего назначения.

Напомним, что ситуация решилась после переговоров Суркиса с тренером, благодаря которым румынский специалист все-таки остается у руля киевского клуба.

"Как по мне, эта история с перепиской, которая вытекла в публичную плоскость, отдает какой-то постановкой. Сделано это с целью, чтобы более достойно выйти из ситуации двум сторонам этого союза. На самом деле, Мирча Луческу реально мог почувствовать силу и влияние как фанатов, так и легенд "Динамо". У каждого из них свой пул журналистов, который освещает мнение этой легенды.

Плюс, наверное, он почувствовал, что каких бы результатов он ни добился, какого бы прогресса не достиг, эта тень великого Лобановского постоянно будет его накрывать. Место на пьедестале не будет для него вакантным, потому что оно занято Лобановским. Это тоже бьет по самолюбию и амбициям.

Еще одна причина, почему был сделан такой шаг: он хотел под эту ответственность подтянуть и президента клуба. Мол, раз вот так ко мне относятся болельщики, то это уже и ваша забота. И если со стороны общественности, легенд клуба или болельщиков будут какие-то наезды, то это проблема уже и президента клуба. Таким образом, Мирча заручился поддержкой Игоря Суркиса", - сказал Сопко.