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Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0

Премьер-лига
(1 голосов)

"Мариуполь" не выдержал четырёх кряду выездов за 14 дней

Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0
UA-Футбол
Новина українською

Текст - Александр Рыженко, фото - Александр Приходько

Руслан Костышин был близок к повторению стартового состава своей команды из полуфинала плей-офф. Однако в последний момент травму получил форвард Лысенко, поэтому на острие пришлось выпускать Бондаренко, у которого опыта игр на высоком уровне всё же поменьше. У Александра Бабича без потерь также не обошлось: Тищенко заменил травмированного Муравского в центре обороны, а Игнатенко в середине поля получил позицию Чеха, отправленного в запас.

Премьерные минуты оказались очень интенсивными со стороны обеих команд. Для "Мариуполя" это четвёртый подряд выезд за практически две недели, поэтому присутствовало опасение за функциональное состояние футболистов. Ещё до стартового свистка было ясно, что у "Колоса" будет преимущество в свежести, которое могло сказываться с первых минут.

Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0 - изображение 1

Однако приазовцы поначалу удерживали темп, предложенный соперником. Впрочем, о каких-то особых угрозах воротам говорить нельзя: как у номинальных хозяев, так и у фактических гостей были неплохие предпосылки для обострения, однако до настоящих голевых дело не доходило. В стартовой четверти поединка одним из лучших моментов стала комбинация двух героев финиша сезона у ковалёвцев: Антюх справа подал - Морозко, замыкая при игре на опережение, не попал в створ.

Такие моменты были практически весь тайм: с приставкой неплохо, хорошо, перспективно или можно было лучше. Однако ни один из них нельзя назвать топовым или близким к результативному.

Оборона Бабича за час игры подарила "Колосу" два голевых момента. В середине первой половины Яворский обрезался перед своими воротами, подарив хозяевам шикарную контратаку; её завершал Смирный мощным ударом с линии штрафной прямо в Гальчука. Сразу после выхода на второй тайм - защитники прозевали у себя за спиной Бондаренко, замыкавшего головой фланговый навес, но голкипер гостей в шикарном прыжке вытащил.

Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0 - изображение 2

На второй тайм у "Мариуполя" сил уже не осталось. К тому же, "Колос" мог усилить игру со скамейки Лысенко и Милько. Кто был в резерве у приазовцев? Только молодёжь. Поэтому хозяева пользовались своим преимуществом практически по всем фронтам: удар Морозко со штрафного в перекладину; Бондаренко только в последний момент защитники не пустили к мячу после комбинации в три передачи и по обоим флангам; тот же Бондаренко метров с шести замыкал пас низом справа - оборона заблокировала.

Гости огрызнулись только на финальных минутах: Топалов получил мяч в штрафной "Колоса" и мощно метров с десяти бил под ближнюю стойку - Волынец на месте.

В овертайме давление на ворота "Мариуполя" продолжилось и наконец-то дало результат: свежий Лысенко выполнил подачу слева, на дальнем углу вратарской Антюх перевисел в воздухе Тищенко, замкнув подачу.

Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0 - изображение 3

После пропущенного у "Мариуполя" мяч был больше, но чувствовалось, что сил у команды нет даже на одну острую атаку. Вспомнить за практически полчаса игры можно разве что удар Корниенко со средней дистанции. Всё. "Колос" даже интересней выглядел на финишной прямой при переходе в атакующую треть.

Конкретно по этому матчу: наиграл ли "Мариуполь" на победу? Нет. Но с точки зрения всех обстоятельств, которые навалились на приазовцев, достаточно пассивную игру гостей в атаке можно понять. Например, "Колос" выглядел просто катастрофически практически весь посткарантинный месяц - видимо, настраиваясь уже на плей-офф. Вряд ли бы кто-то в начале июля очень уж хотел видеть ковалёвцев от Украины в еврокубках. Но также вряд ли по итогам нынешнего вечера болельщики согласились бы отправить в Лигу Европы приазовцев. Победил же тот, кто был больше готов прямо сейчас.

Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0 - изображение 4

Ковалёвка - в Лиге Европы.

Киев. НСК "Олимпийский". 5 070 зрителей
Колос - ФК Мариуполь 1:0
Гол: Денис Антюх 95
Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко, Евгений Смирный, Денис Антюх, Евгений Морозко, Виталий Гавриш (Кирилл Петров 57), Александр Бондаренко (Владимир Лысенко 75), Алексей Зозуля, Владислав Емец, Павел Ореховский (Вадим Милько 74), Евгений Задоя (Денис Костышин 100)
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко (Дмитрий Топалов 72), Сергей Яворский (Даниил Сагуткин 87), Игорь Тищенко, Валерий Федорчук, Даниил Игнатенко (Максим Чех 87), Виктор Корниенко, Руслан Фомин (Андрей Кулаков 99)
Предупреждения: Евгений Задоя 11, Александр Бондаренко 74, Евгений Смирный 113, Денис Костышин 114 - Дмитрий Мишнёв 7, Игорь Тищенко 46, Сергей Чоботенко 68, Даниил Игнатенко 84, Максим Чех 101

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка)
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Комментарии (33)
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Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2020 в 23:14
ну и норм. Колос в последних турах оч интересно смотрелся. А бабичевский Марик опять бы занянул свою тягомотину с героически вымученными двумя ничьями в отборе ЛЕ. Морозко до сентября Кротёр выкупил и посадит на лавку, ставлю десятку)
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+3
0
ВиктАн
29.07.2020 в 23:08
Ну хоть так, достали бесконечные сливы в ЕК
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+3
0
старий фан (Рівне)
29.07.2020 в 22:59
Щойно з матчу. Гра рівних суперників. Без повторів не здавалось, що гол забитий з порушенням правил. Сидів близько вболівальників з Маріуполя, чи ти хто за нього вболівав. (не фанів, яких не було видно). Ніхто з тих вболівальників не оспорював гол. Вживу не було видно порушень правил. Колос більше хотів і грав гостріше.
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+5
0
ВиктАн
29.07.2020 в 23:09
Гол забит в английском стиле. Но у нас это нарушение.
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0
-1
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eloy (Днепропетровск)
29.07.2020 в 22:34
"Колос" - красавцы! Этой команде нужно поставить прижизненный памятник! Всем, от президента клуба, до обслуги! Даже, если, они вылетят после первого круга от условного "сракенхёльма", всё-равно им будет респект и уважение!!!!
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+9
-3
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eloy (Днепропетровск)
29.07.2020 в 23:05
и хочется услышать вменяемый аргумент от того, кто минуснул
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-1
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Siren05 (Мариуполь)
29.07.2020 в 22:31
Гол забили с явным нарушением, но по игре стоит признать, Колос был лучше. Да и ещё, Арановский не добавил ни одной секунды матча в добавочное время. а ведь замены были и не одна. Вывод: Арановский всё-таки наших поддавливал, но это не оправдывает нашу неважную игру.
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-3
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Siren05 (Мариуполь)
29.07.2020 в 22:33
Вернее оправдание всё-таки есть - это 4 подряд переезда...
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-2
ВиктАн
29.07.2020 в 23:11
У нас , да. А в Англии такие нарушения не свистят.
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+1
0
Comment06 (Украина)
29.07.2020 в 22:26
Мариуполю респект! Парни бились буквально из последних сил и выглядели достойно. Прокатать в автобусе по украинским дорогам 14 дней - не каждый сможет просто передвигаться на своих двоих, тем более играть! Но объективно, Колос выглядит и техничнее, и креативнее, и солиднее. Хотя и его потенциала может хватить разве что на преодоление второго раунда плей офф ЛЕ. Неожиданно оступился фаврит-Александрия, которая, впрочем, в прошлом году на евроарене лавров не снискала. Таковы реалии нашего клубного футбола. Ждем от Шахтера стабильности последних лет, от Динамо- возрождения с новым тренером, Зари- качественного прорыва в евросередняки, Десны и Колоса- каких нибудь баллов в общую копилку.
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-3
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knmua(Киев) (Киев)
29.07.2020 в 22:38
Мариуполю респект? за что? за то, что на своей шкуре прочувствовали состояние команд ездивших к ним в "гости"? Ведь странно, что Шахтер мылится на "Олимпийский" вместо того, что бы играть ДОМА по месту прописки, то бишь в Мариуполе.
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+5
-4
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scorpius (Ck)
29.07.2020 в 22:25
Не могу сказать, что по итогам сезона Колос полностью заслужил еврокубки, но еще меньше их заслуживал Мариуполь. А так, то коваливцев с победой и удачи в следующем сезоне!
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+3
-1
Yurget (Чернигов)
29.07.2020 в 22:22
Колос с заслуженной победой! Удачи в еврокубках!
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+5
-1
Їжак Сергій (Маріуполь)
29.07.2020 в 22:21
Эх, пролетели...Один плюс вижу - Бабич уйдёт.Колосу в ЛЕ - удачи, везения и ещё раз удачи и везения...
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2020 в 22:26
санжар как раз освободился
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0
-1
Lion Killer (Львів)
29.07.2020 в 22:16
Колос заслужено взяв своє єврокубкове місце. Вітання Ковалівці!
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+4
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
29.07.2020 в 22:56
Яке місце?Це -1 для України
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0
-2
Леонід Скачков (Рівне)
29.07.2020 в 22:07
Суддя не зафіксував явне порушення правил Антюхом,коли він заліз на спину захиснику і забив гол,пропихнувши таким чином колгосп Червона Ціцька в єврокубки! Але що їм там робить? Вони відразу й вилетять-Арановського ж бо там не буде!
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+3
-9
Mike7 (Рівне)
29.07.2020 в 22:12
Як одним так і іншим там немає що робити, але кожен скільки може пройти, віддає для цього сили.
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+4
-3
Термит (Киев)
29.07.2020 в 22:16
Если не предвзято, то Колос на победу конкретно в этом матче наиграл. Александрию жалко, но сами виноваты.
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+5
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.07.2020 в 22:07
Когда Колос прибавлял Мариуполь выглядел обреченным.Заслуженная победа.
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+12
-2
vlotko (Броди)
29.07.2020 в 22:03
Колос більше хотів у ЛЄ, хоча толку з них там буде мало. Ковалівка у єврокубках?
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+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2020 в 22:02
ну что, колос собрал урожай при засухе!))
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+9
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
29.07.2020 в 23:17
заголовок до которого не додумались на уа-футбол)
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+2
0
magnum (Лилль)
29.07.2020 в 22:02
ничего личного ,Колос респект! село еще наверное никогда в ЛЕ не играло)) сопернику Колоса придется поггулить чтоб найти Ковалевку)) но пусть пройдут хотя бы 1 раунд ЛЕ, будем болеть
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+10
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.07.2020 в 22:12
Тем не менее заслужили,на фоне Мариуполя
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+3
-2
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Инспектор ( )
29.07.2020 в 22:02
Украина аграрная страна, и символично что в Лиге Европы нас будет представлят агрофирма СВИТАНОК. Я в хорошем смысле
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+6
-5
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simargl (Чернигов)
29.07.2020 в 22:02
Позорное судейство. Мелкие пакости в пользу крестьян и не показанная прямая Красная карточка Антюху. Двумя часами раньше за такой же фол ,но без крови Балакин так похоронил 1925... ну посмотрим, что наиграем в еврокубках))))
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+5
-8
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.07.2020 в 22:15
Принцип последовальности заключается в том ,что судья на поле должен быть последователен самому себе,а не Баланкину.
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+1
-4
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simargl (Чернигов)
29.07.2020 в 22:45
Удар ногой в голову с риском, а вернее с нанесением травмы и кровью, это прямая красная карточка. Это лирика, а Бабич уходит и это хорошо для нашего футбола))).
+1
-2
Їжак Сергій (Маріуполь)
29.07.2020 в 22:17
Хотя и считаю, что Колос выиграл всё же по игре, но судейка явно симпатизировал Колосу. Несколько, не голевых, но всё же, его решений были в пользу Колоса.
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+2
-3
Термит (Киев)
29.07.2020 в 22:22
Грубых ошибок не было, а по мелочам - так в любом матче найдется. Как по мне на прямую красную фол не тянул, была борьба за мяч, вратарю досталось. Умышленной грубости не было.
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+1
-3
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Hugo64 (PARIS)
29.07.2020 в 22:01
колос наиграл на победу-это факт- а вот что будет делать в ЕК-посмотрим
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+7
-1


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