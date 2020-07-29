Задор дебютантов против измученных переездами. Колос - Мариуполь 1:0

Текст - Александр Рыженко, фото - Александр Приходько

Руслан Костышин был близок к повторению стартового состава своей команды из полуфинала плей-офф. Однако в последний момент травму получил форвард Лысенко, поэтому на острие пришлось выпускать Бондаренко, у которого опыта игр на высоком уровне всё же поменьше. У Александра Бабича без потерь также не обошлось: Тищенко заменил травмированного Муравского в центре обороны, а Игнатенко в середине поля получил позицию Чеха, отправленного в запас.

Премьерные минуты оказались очень интенсивными со стороны обеих команд. Для "Мариуполя" это четвёртый подряд выезд за практически две недели, поэтому присутствовало опасение за функциональное состояние футболистов. Ещё до стартового свистка было ясно, что у "Колоса" будет преимущество в свежести, которое могло сказываться с первых минут.

Однако приазовцы поначалу удерживали темп, предложенный соперником. Впрочем, о каких-то особых угрозах воротам говорить нельзя: как у номинальных хозяев, так и у фактических гостей были неплохие предпосылки для обострения, однако до настоящих голевых дело не доходило. В стартовой четверти поединка одним из лучших моментов стала комбинация двух героев финиша сезона у ковалёвцев: Антюх справа подал - Морозко, замыкая при игре на опережение, не попал в створ.

Такие моменты были практически весь тайм: с приставкой неплохо, хорошо, перспективно или можно было лучше. Однако ни один из них нельзя назвать топовым или близким к результативному.

Оборона Бабича за час игры подарила "Колосу" два голевых момента. В середине первой половины Яворский обрезался перед своими воротами, подарив хозяевам шикарную контратаку; её завершал Смирный мощным ударом с линии штрафной прямо в Гальчука. Сразу после выхода на второй тайм - защитники прозевали у себя за спиной Бондаренко, замыкавшего головой фланговый навес, но голкипер гостей в шикарном прыжке вытащил.

На второй тайм у "Мариуполя" сил уже не осталось. К тому же, "Колос" мог усилить игру со скамейки Лысенко и Милько. Кто был в резерве у приазовцев? Только молодёжь. Поэтому хозяева пользовались своим преимуществом практически по всем фронтам: удар Морозко со штрафного в перекладину; Бондаренко только в последний момент защитники не пустили к мячу после комбинации в три передачи и по обоим флангам; тот же Бондаренко метров с шести замыкал пас низом справа - оборона заблокировала.

Гости огрызнулись только на финальных минутах: Топалов получил мяч в штрафной "Колоса" и мощно метров с десяти бил под ближнюю стойку - Волынец на месте.

В овертайме давление на ворота "Мариуполя" продолжилось и наконец-то дало результат: свежий Лысенко выполнил подачу слева, на дальнем углу вратарской Антюх перевисел в воздухе Тищенко, замкнув подачу.

После пропущенного у "Мариуполя" мяч был больше, но чувствовалось, что сил у команды нет даже на одну острую атаку. Вспомнить за практически полчаса игры можно разве что удар Корниенко со средней дистанции. Всё. "Колос" даже интересней выглядел на финишной прямой при переходе в атакующую треть.

Конкретно по этому матчу: наиграл ли "Мариуполь" на победу? Нет. Но с точки зрения всех обстоятельств, которые навалились на приазовцев, достаточно пассивную игру гостей в атаке можно понять. Например, "Колос" выглядел просто катастрофически практически весь посткарантинный месяц - видимо, настраиваясь уже на плей-офф. Вряд ли бы кто-то в начале июля очень уж хотел видеть ковалёвцев от Украины в еврокубках. Но также вряд ли по итогам нынешнего вечера болельщики согласились бы отправить в Лигу Европы приазовцев. Победил же тот, кто был больше готов прямо сейчас.

Ковалёвка - в Лиге Европы.

Киев. НСК "Олимпийский". 5 070 зрителей

Колос - ФК Мариуполь 1:0

Гол: Денис Антюх 95

Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко, Евгений Смирный, Денис Антюх, Евгений Морозко, Виталий Гавриш (Кирилл Петров 57), Александр Бондаренко (Владимир Лысенко 75), Алексей Зозуля, Владислав Емец, Павел Ореховский (Вадим Милько 74), Евгений Задоя (Денис Костышин 100)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко (Дмитрий Топалов 72), Сергей Яворский (Даниил Сагуткин 87), Игорь Тищенко, Валерий Федорчук, Даниил Игнатенко (Максим Чех 87), Виктор Корниенко, Руслан Фомин (Андрей Кулаков 99)

Предупреждения: Евгений Задоя 11, Александр Бондаренко 74, Евгений Смирный 113, Денис Костышин 114 - Дмитрий Мишнёв 7, Игорь Тищенко 46, Сергей Чоботенко 68, Даниил Игнатенко 84, Максим Чех 101