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Динамо просматривает 19-летнего македонского центрбека
Марио Младеновски - протеже Горана Попова
Киевское "Динамо" просматривает 19-летнего центрального защитника из Северной Македонии Марио Младеновски.
Младеновски принял участие в
Следует отметить, что интересы парня представляет агентство, где ныне работает экс-динамовец Горан Попов, который
Младеновски является воспитанником академии клуба "Металлург" (Скопье), но в 2017 году стал игроком "Вардара".
Как сообщают СМИ, в июне этого года Младеновски инициировал расторжение контракта с "Вардаром" из-за регулярной невыплаты зарплаты.
Вызывался в различные юношеские и молодежную сборную Северной Македонии, а в ноябре 2019 года дебютировал за национальную команду, выйдя на поле в матче квалификации ЕВРО-2020 против Австрии.