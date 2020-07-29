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Динамо просматривает 19-летнего македонского центрбека

Премьер-лига
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Марио Младеновски - протеже Горана Попова

Динамо просматривает 19-летнего македонского центрбека
Новина українською

Киевское "Динамо" просматривает 19-летнего центрального защитника из Северной Македонии Марио Младеновски.

Младеновски принял участие в товарищеском матче "Динамо" U-21 с "Колосом" U-21 (3:0).

Следует отметить, что интересы парня представляет агентство, где ныне работает экс-динамовец Горан Попов, который сегодня прибыл в Киев для переговоров с Мирчей Луческу.

Младеновски является воспитанником академии клуба "Металлург" (Скопье), но в 2017 году стал игроком "Вардара".

Как сообщают СМИ, в июне этого года Младеновски инициировал расторжение контракта с "Вардаром" из-за регулярной невыплаты зарплаты.

Вызывался в различные юношеские и молодежную сборную Северной Македонии, а в ноябре 2019 года дебютировал за национальную команду, выйдя на поле в матче квалификации ЕВРО-2020 против Австрии.

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В статье: Динамо (Киев) Марио Младеновски
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Источник:
Динамомания

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