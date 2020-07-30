Бабич: Наша история с Мариуполем закончилась. Жду новых вызовов

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Колоса" (0:1) в матче за выход в квалификацию Лиги Европы.

"Комментировать матч я не буду. Поздравляю "Колос" с выходом в квалификацию Лиги Европы. Мы не отходили от своей игры. Это самое главное. Я очень благодарен ребятам за их отношение по ходу всего сезона. Я благодарен ребятам за все три сезона. Эти три сезона были счастливыми. За это время мы стали сильнее. Я благодарен руководству и нашим болельщикам. Наша история под названием ФК "Мариуполь" заканчивается. Но начинается, дай Бог, новая.

Я хотел бы поблагодарить наших футболистов за сегодняшнюю игру. Те люди, кто разбирается в футболе, все поняли. Мы до конца играли в свою игру, придерживались нашей стратегии.

Я очень рад, что работал с таким коллективом.

У нас заканчиваются контракты. Мы все ждем новых вызовов. Надо двигаться дальше. Эти три года были очень плодотворными.

Будем откровенны – сегодня мы понимали, что для удачного результата надо было забивать 2, а то и 3 гола", - сказал Бабич.