Костышин: Не думал, что Колос в дебютном сезоне выйдет в еврокубки. Я же не идиот, чтобы так думать

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Мариуполем" в финале плей-офф УПЛ за Лигу Европы (1:0).

"Конечно, не думал, что "Колос" в дебютном сезоне УПЛ выйдет в еврокубки. Я же не идиот, чтобы так думать. Думал, спокойно себе будет играть, займем место так 8-е. Главным было показывать хорошую игру.

Игра в первой шестерке дала очень многое. Нас критиковали. К некоторым матчам мы не готовились, так как готовились к концовке. В каких-то встречах играли не надлежащим образом, выглядели не всегда хорошо. Но мы выросли в матчах с такими командами, когда ты играешь на максимуме. В концовке сезона мы намного крепче, чем в его начале. Это видно по нашей команде. Мы могли выигрывать, но не было качества игры. Просто бежали на эмоциях. Сейчас есть качество, сейчас другая команда.

Я не понимаю еще сам, что команда из села вышла в еврокубки.

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Спасибо и футболистам, они играли на максимуме. Может, им где-то не хватает качества, но желание доигрывать каждый момент дает результат. Берут другим.

У нас не было большого напряжения в верхней шестерке. Ребята получили только за "Десну", тогда был серьезный разговор. Они не были похожи на себя. Иногда мы не вытягивали концовки матчей. Коррективы внес карантин, но он был у всех клубов.

Уйдем в отпуск. Календарь составлен так, что мы, наверное, будем жертвовать первым туром. Это будет как матч на сборах. Дадим ребятам отдохнуть и будем уже готовиться к матчу, который пройдет 12 сентября", – сказал Костышин.