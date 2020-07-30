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Стало известно, кто будет тренировать Карпаты вместо Романа Санжара

Премьер-лига
(1 голосов)

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Стало известно, кто будет тренировать Карпаты вместо Романа Санжара
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Новым наставником "зелено-белых львов" должен стать Роман Гнатив, который тренирует юношескую команду клуба U-19, передает meta-ratings.

"Карпаты" и тренерский штаб команды во главе с Романом Санжар накануне разорвали сотрудничество по соглашению сторон.

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Уже бывший главный тренер попрощался с командой и руководством клуба.

Напомним, что из-за двух неявок на матчи УПЛ команда была исключена из лиги. Также у "Карпат" есть долги по выплате зарплаты и бан от УЕФА.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Роман Гнатив
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (2)
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olegirkovskiy (Dnepr)
30.07.2020 в 11:13
Такие команды как Карпаты надо беречь,уже исчезли Днепр,Металлист,Металлург,Кривбасс..
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0
0
alex.belogubko (одесса)
30.07.2020 в 10:46
Карпаты в аматоры и не каких 1--2 лиг
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0
-1


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