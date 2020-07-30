Стало известно, кто будет тренировать Карпаты вместо Романа Санжара

Новым наставником "зелено-белых львов" должен стать Роман Гнатив, который тренирует юношескую команду клуба U-19, передает meta-ratings.

"Карпаты" и тренерский штаб команды во главе с Романом Санжар накануне разорвали сотрудничество по соглашению сторон.

Уже бывший главный тренер попрощался с командой и руководством клуба.

Напомним, что из-за двух неявок на матчи УПЛ команда была исключена из лиги. Также у "Карпат" есть долги по выплате зарплаты и бан от УЕФА.