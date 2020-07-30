УПЛ выбирает лучшего игрока и тренера июля

Украинская Премьер-лига объявила голосование за лучших игрока и тренера чемпионата в июле. Всего участие примут 12 номинантов.

Это победители номинации Лучший игрок тура (в июле: 29 тур - Денис Фаворов ("Десна"), 30 тур - Владислав Кочергин ("Заря"), 31 тур - Виктор Цыганков ("Динамо"), 32 тур - Дмитрий Хомченовский ("Заря"), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Алан Патрик ("Шахтер"), Беньямин Вербич ("Динамо"), Максим Третьяков ("Александрия"), Шахаб ("Олимпик").

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В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации Лучший тренер тура (в июле: 29 тур - Александр Рябоконь ("Десна"), 30 тур - Виктор Скрипник ("Заря"), 31 тур - Алексей Михайличенко ("Динамо"), 32 тур - Руслан Костышин ("Колос").

Все при желании смогут отдать голос за игрока и тренера, на сайте УПЛ. Голосование продлится до 13:00 понедельника 3 августа.