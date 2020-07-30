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Видеотрансляция представления Мирчи Луческу главным тренером Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Должна начаться в 12:00

Видеотрансляция представления Мирчи Луческу главным тренером Динамо
Новина українською

Сегодня руководство киевского "Динамо" запланировало пресс-конференцию с презентацией общественности нового главного тренера - румынского специалиста Мирчи Луческу.

Как сообщил клуб, в связи с карантином для журналистов и общественности она пройдет только онлайн, а трансляцию будет вести Ютуб канал киевского клуба.

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Напомним, что назначение Луческу главным тренером "Динамо" вызвало недовольство со стороны ультрас киевского клуба, а также руководства принципиального конкурента - донецкого "Шахтера", где тренер работал в 2004-2016 годах.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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