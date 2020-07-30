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Суркис рассказал, чем будет заниматься Михайличенко
Ушел, но ненадолго
Алексей Михайличенко возвращается в киевское "Динамо" на должность спортивного директора – об этом сообщил президент клуба Игорь Михайлович Суркис в рамках презентации Мирчи Луческу в качестве тренера столичной команды.
Отметим, что временно пост спортивного директора занимал Владимир Бессонов.
Михайличенко работал на этой должности с 2013-го по 2019 год, после чего 11 месяцев был главным тренером киевского клуба.
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Комментарии (7)
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Наш (Одесса)
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Инспектор ( )
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Wieniawski (Калуш)
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beatles (Крижопіль)
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absurdlight (Kiev)
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