Суркис рассказал, чем будет заниматься Михайличенко

Алексей Михайличенко возвращается в киевское "Динамо" на должность спортивного директора – об этом сообщил президент клуба Игорь Михайлович Суркис в рамках презентации Мирчи Луческу в качестве тренера столичной команды.

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Отметим, что временно пост спортивного директора занимал Владимир Бессонов.

Михайличенко работал на этой должности с 2013-го по 2019 год, после чего 11 месяцев был главным тренером киевского клуба.