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Суркис рассказал, чем будет заниматься Михайличенко

Премьер-лига
(3 голосов)

Ушел, но ненадолго

Суркис рассказал, чем будет заниматься Михайличенко
Новина українською

Алексей Михайличенко возвращается в киевское "Динамо" на должность спортивного директора – об этом сообщил президент клуба Игорь Михайлович Суркис в рамках презентации Мирчи Луческу в качестве тренера столичной команды.

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Отметим, что временно пост спортивного директора занимал Владимир Бессонов.

Михайличенко работал на этой должности с 2013-го по 2019 год, после чего 11 месяцев был главным тренером киевского клуба.

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В статье: Игорь Суркис Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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Наш (Одесса)
30.07.2020 в 13:46
Чувствую пару мониторов у него отобрали ...
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+1
0
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Инспектор ( )
30.07.2020 в 13:23
Непотопляемый. Не напрасно коньяк за мэтром носил
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+4
0
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Wieniawski (Калуш)
30.07.2020 в 13:04
когжа уже этот суркис поймет что если человек футболист то это не делает его директором либо управляющим ..... какой же дурак
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+1
0
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beatles (Крижопіль)
30.07.2020 в 13:36
а ему не нужны сильные функционеры, ему нужны "динамовские сердца", одному Богу известно как он решился -то на Луческу!
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+2
-1
mykolazap (Запорожье)
30.07.2020 в 12:57
Похоже он там один на английском разговаривает, поэтому возвращают назад. Но ведь результат 10 лет работы Михи мы видим сейчас - ни одного нормального приобретения, ни одной нормальной продажи, нет философии, нет стратегии развития (может на бумаге она и есть), игроки из молодежных команд не готовы к игре в первой команде, по другим возрастам не знаю. То, что сейчас с ДК - не пришло за один год, это планомерная деградация, вызванная слабой компетенцией руководителя прежде всего по спорту, т.е. спортивного директора. Удачи господа Суркисы, если вас такой порядок дел устраивает.
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+4
0
absurdlight (Kiev)
30.07.2020 в 13:13
В большинстве поддерживаю выше сказанное. Но стоит также и удачные трансферы не забывать. Все таки они были. Велозу, Антунеш, Мехмеди, Мбокани, Белханда, Ленс, Драгович, Вида, Вуйкович... Всех этих игроков я бы назвал удачными приобретениями, а то что они деградировали и некоторые из них пытались скорее свалить с ДК, это уже вопрос сами знаете к кому. :)
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+2
0
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beatles (Крижопіль)
30.07.2020 в 14:09
если посмотреть на потенциал Динамо - клуб должен быть очень успешным, как Бенфика или тот же Аякс. Оснащение великолепное, база сильнейшая, школа огромная...но результата нет и нет, выходит дело в верхушке, в менеджерах! Уселись на места, дупы поотращивали и не хотят ничего менять! Может с Луческу процесс-таки тронется с мертвой точки?
+2
0


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