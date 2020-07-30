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Президент Динамо рассказал, как договаривался с Луческу о деньгах

Премьер-лига
(2 голосов)

И назвал главный критерий бонусов

Президент Динамо рассказал, как договаривался с Луческу о деньгах
Новина українською

Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", во время представления нового главного тренера, ответил на вопросы о финансовых условиях Мирчи Луческу в бело-синем клубе.

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Мирча пришел работать исключительно из профессиональных мотивов. Вопрос денег было на последнем месте.

Да, у него есть бонусная система за попадание команды в Лигу чемпионов. Это главный критерий, который я озвучил.

А вообще финансовые вопросы мы решили за 10 минут.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Лига чемпионов Динамо (Киев)
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