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Президент Динамо рассказал, как договаривался с Луческу о деньгах
И назвал главный критерий бонусов
Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", во время представления нового главного тренера, ответил на вопросы о финансовых условиях Мирчи Луческу в бело-синем клубе.
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Мирча пришел работать исключительно из профессиональных мотивов. Вопрос денег было на последнем месте.
Да, у него есть бонусная система за попадание команды в Лигу чемпионов. Это главный критерий, который я озвучил.
А вообще финансовые вопросы мы решили за 10 минут.
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Источник:Ютуб-канал Динамо
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