Президент Динамо рассказал, как договаривался с Луческу о деньгах

Игорь Суркис, президент киевского "Динамо", во время представления нового главного тренера, ответил на вопросы о финансовых условиях Мирчи Луческу в бело-синем клубе.

Мирча пришел работать исключительно из профессиональных мотивов. Вопрос денег было на последнем месте.

Да, у него есть бонусная система за попадание команды в Лигу чемпионов. Это главный критерий, который я озвучил.

А вообще финансовые вопросы мы решили за 10 минут.