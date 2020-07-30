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Луческу: Я рассчитывал на 22 игрока, а у нас только 17

Премьер-лига
(2 голосов)

Вечная эпопея травм в киевском клубе

Луческу: Я рассчитывал на 22 игрока, а у нас только 17
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу во время первой своей пресс-конференции в новой должности рассказал о проблемах с травмами в команде.

Шесть игроков травмированы, они не начнут подготовительный период со всеми (Попов, Сидорчук, Вербич, Андриевский).

Я рассчитывал на 22 игрока, но у нас только 17. Это не позволяет в полной мере начинать подготовку.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Александр Андриевский Беньямин Вербич Денис Попов
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
30.07.2020 в 13:54
а как же вернулись и тымчик 23 года и леднев 22 года супряга булеца алибеков ,родригас 25 лет кравченко в антух-- ЭТО ТЕ ИГРоКИ которые были в основе других клубов- или их в счет мистер не берет- опять куда то в аренду назвал 4 травма 22-4 18 а ОН 17 сказал НАЧАЛОСЬ очередное нытье
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royalstas (Вінниця)
30.07.2020 в 13:45
З молодіжки візьми всі так робили і ти зроби. У Динамо талановита молодь.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2020 в 12:53
Ну то Суркіс прикупить у фавелах Бразилії ще парочку чече та дуду.
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