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Луческу: Я рассчитывал на 22 игрока, а у нас только 17
Вечная эпопея травм в киевском клубе
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу во время первой своей пресс-конференции в новой должности рассказал о проблемах с травмами в команде.
Шесть игроков травмированы, они не начнут подготовительный период со всеми (Попов, Сидорчук, Вербич, Андриевский).
Я рассчитывал на 22 игрока, но у нас только 17. Это не позволяет в полной мере начинать подготовку.
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Источник:Ютуб-канал Динамо
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Комментарии (3)
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Hugo64 (PARIS)
30.07.2020 в 13:54
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royalstas (Вінниця)
30.07.2020 в 13:45
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