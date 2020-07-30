Луческу: Я рассчитывал на 22 игрока, а у нас только 17

а как же вернулись и тымчик 23 года и леднев 22 года супряга булеца алибеков ,родригас 25 лет кравченко в антух-- ЭТО ТЕ ИГРоКИ которые были в основе других клубов- или их в счет мистер не берет- опять куда то в аренду назвал 4 травма 22-4 18 а ОН 17 сказалНАЧАЛОСЬ очередное нытье