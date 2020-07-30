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Мирча Луческу: Говорим больше о болельщиках, хотя должны разговаривать о футболе

Премьер-лига
(3 голосов)

Прокомментировал слова Суркиса

Мирча Луческу: Говорим больше о болельщиках, хотя должны разговаривать о футболе
Новина українською

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу во время пресс-конференции-представления высказался по поводу враждебного отношения со стороны болельщиков.

Я слушал речь президента "Динамо" [Игоря Суркиса]. И меня удивило то, что мы говорим больше о болельщиках, отношениях, когда должны больше говорить о футболе.

Я очень рад вернуться в Украину, рад видеть вас, разговаривать с вами. Откровенно хочу, чтобы мы все вместе прошли через этот порог. Я соскучился за вами и надеюсь, что вы за мной тоже.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
30.07.2020 в 15:07
циган, будучи тренером кротів, перед матчами з ДК про футбол взагалі не говорив. Козел.
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vgolovan (полтава)
30.07.2020 в 13:16
желаю луческо удачи а всем болельщикам хорошей игры дк
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