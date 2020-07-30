Мирча Луческу: Говорим больше о болельщиках, хотя должны разговаривать о футболе

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу во время пресс-конференции-представления высказался по поводу враждебного отношения со стороны болельщиков.

Я слушал речь президента "Динамо" [Игоря Суркиса]. И меня удивило то, что мы говорим больше о болельщиках, отношениях, когда должны больше говорить о футболе.

Я очень рад вернуться в Украину, рад видеть вас, разговаривать с вами. Откровенно хочу, чтобы мы все вместе прошли через этот порог. Я соскучился за вами и надеюсь, что вы за мной тоже.