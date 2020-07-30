Герой футбольного дня. Руслан Костышин

У "Днепра-1" состав качественнее, чем у "Колоса". У "Александрии" и состав лучше, и опыта побольше. Но ни одна из этих команд не отличается стабильностью, в то время как "Колос" умудряется каждый важный матч проводить на морально-волевых.

В ходе борьбы в первой шестерке только скептическую улыбку вызывала мысль о том, что "Колос" может представлять Украину в еврокубках. Но перед финалом плей-офф именно ковалевская команда выглядела "желанным" вариантом. "Мариуполь" мы уже видели в Европе в двух сезонах – ни мысли, ни устойчивости, да и желание не всегда компенсировало физическую усталость. Сейчас же ситуация особенно тревожная: Александр Бабич отметил, что большое количество игроков покинут "Мариуполь" независимо от результата финала плей-офф. Победа азовцев означала бы "минус один" уже на первой для Украины стадии евросезона.

На "Колос" надежд тоже немного, но это хоть что-то новое. В еврокубках мы увидим команду, которая даже в УПЛ до старта сезона не мечтала о чем-то существенном. И даже условных "Локомотиву" или "Кукес" она сможет пройти только благодаря огромному желанию не упасть лицом в грязь. Это, кстати, может быть плюсом – то, что "Колос" реально оценивает свои силы. Ведь когда в квалификации второго по престижности евротурнира позорились "Днепр" (вылет от "Беллинцоны" и "Леха"), "Металлург" Д (вылет от "Кукеса"), "Ворскла" (вылет от "Локомотивы"), до матчей они котировались фаворитами. И пытались действовать с позиции силы. Но мастерства не хватало. А морально-волевые были приглушены иллюзорными представлениями о собственной мощи. С "Колосом" должно быть по-другому.

А еще надо отметить какой-никакой, но рисунок игры ковалевцев. По крайней мере, и в матче с "Днепром-1", и в матче с "Мариуполем" "Колос" выглядел не только свежее, но и осмысленнее в плане тактической модели и построения игры. Имели место и прессинг, и фланговые атаки, и быстрый выход из собственной половины поля. С абсолютно незаметными фамилиями в составе "Колос" демонстрировал неплохое командное взаимодействие. Работа Руслана Костышина незамеченной не остается.

В конце концов, тот факт, что "Колос" в некоторых матчах чемпионской шестерки сознательно берег силы и благодаря этому потом выглядел свежее своих оппонентов, говорит о какой-никакой тренерской стратегии. Ну ладно – о тренерской хитрости. Это тоже добродетель, которая может помочь достойно выступить в квалификации Лиги Европы. Наконец, важным является тот нюанс, что у "Колоса" есть собственный стадион. Небольшой, но свой, уютный. Дело за малым – чтобы УЕФА позволил проводить здесь матчи квалификации Лиги Европы.

Вряд ли от "Колоса" можно ожидать существенного пополнения украинской доли в Таблице коэффициентов. Но есть надежда, что стыдно за нашего дебютанта не будет.