Изменить металитет подготовки. Луческу проведет индивидуальные беседы с каждым игроком

Мирча Луческу, новый наставник киевского "Динамо", ответил на вопросы о необходимости радикального усиления команды.

Я никогда ничего радикально не меняю. Сначала даю возможность игрокам раскрыть свои лучшие качества на каждом из них. У меня есть всего лишь неделя на то, чтобы увидеть игроков, познакомиться, понять, в каком направлении работать.

Иметь индивидуальную собеседование с каждым игроком, чтобы понять, что они хотят от жизни. Я считаю, что у "Динамо" хороший подбор игроков, талантливой молодежи. Прежде всего им нужно изменить свой менталитет в плане подготовки.