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Изменить металитет подготовки. Луческу проведет индивидуальные беседы с каждым игроком

Премьер-лига
(4 голосов)

Определяется по поводу усиления

Изменить металитет подготовки. Луческу проведет индивидуальные беседы с каждым игроком
Новина українською

Мирча Луческу, новый наставник киевского "Динамо", ответил на вопросы о необходимости радикального усиления команды.

Я никогда ничего радикально не меняю. Сначала даю возможность игрокам раскрыть свои лучшие качества на каждом из них. У меня есть всего лишь неделя на то, чтобы увидеть игроков, познакомиться, понять, в каком направлении работать.

Иметь индивидуальную собеседование с каждым игроком, чтобы понять, что они хотят от жизни. Я считаю, что у "Динамо" хороший подбор игроков, талантливой молодежи. Прежде всего им нужно изменить свой менталитет в плане подготовки.

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Важно наладить организацию игры, мотивацию, чтобы они отдавали себя полностью и на тренировках, и в играх.

Что касается новичков, то я встретился с работниками клуба, которые занимаются скаутингом, чтобы они представили кандидатуры, которые у них есть. Нужно определиться точечно по позициям, которые стоит усилить. Но я не могу сейчас говорить имена, мне нужно время, чтобы познакомиться со всеми.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) тренировка
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