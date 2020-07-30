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Изменить металитет подготовки. Луческу проведет индивидуальные беседы с каждым игроком
Определяется по поводу усиления
Мирча Луческу, новый наставник киевского "Динамо", ответил на вопросы о необходимости радикального усиления команды.
Я никогда ничего радикально не меняю. Сначала даю возможность игрокам раскрыть свои лучшие качества на каждом из них. У меня есть всего лишь неделя на то, чтобы увидеть игроков, познакомиться, понять, в каком направлении работать.
Иметь индивидуальную собеседование с каждым игроком, чтобы понять, что они хотят от жизни. Я считаю, что у "Динамо" хороший подбор игроков, талантливой молодежи. Прежде всего им нужно изменить свой менталитет в плане подготовки.
Важно наладить организацию игры, мотивацию, чтобы они отдавали себя полностью и на тренировках, и в играх.
Что касается новичков, то я встретился с работниками клуба, которые занимаются скаутингом, чтобы они представили кандидатуры, которые у них есть. Нужно определиться точечно по позициям, которые стоит усилить. Но я не могу сейчас говорить имена, мне нужно время, чтобы познакомиться со всеми.