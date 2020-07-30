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Мирча Луческу признался, что разговаривал с Ринатом Ахметовым по поводу Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Видит, что чемпионат Украины растет и трансформируется

Мирча Луческу признался, что разговаривал с Ринатом Ахметовым по поводу Динамо
Новина українською

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что имел разговор с президентом "Шахтера", где он работал на той же должности с 2004 по 2016 годы.

После того как я подписал контракт, позвонил президенту "Шахтера" [Ринату Ахметову]. Поставил его к сведению. Он пожелал удачи.

Он понял, почему я подписал контракт [с "Динамо"] - я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. У меня очень много эмоций и я хочу отдать их футболу.

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Большое спасибо президенту, болельщикам и игрокам "Шахтера". Но эта страница перевернута, начинается новая страница и новый этап.

Чемпионат Украины сегодня растет, трансформируется. И я хочу привнести свою лепту в развитие футбола Украины.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
30.07.2020 в 14:59
Неужели он не понимает, что "любовь" к Украине сильно отдает лицемерием
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dmtroyan (Полтава)
30.07.2020 в 14:03
В связи с эпидемией мог первый годок и без зарплаты поработать, если так сильно заскучал за футболом.
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Trztrqtr (Украина)
30.07.2020 в 13:43
Как романтично:) Все из-за любви к футболу и Украине!
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Vova Andrienko
30.07.2020 в 14:23
Мирча Луческу: Украина понад усе!
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