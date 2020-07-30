Мирча Луческу признался, что разговаривал с Ринатом Ахметовым по поводу Динамо

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что имел разговор с президентом "Шахтера", где он работал на той же должности с 2004 по 2016 годы.

После того как я подписал контракт, позвонил президенту "Шахтера" [Ринату Ахметову]. Поставил его к сведению. Он пожелал удачи.

Он понял, почему я подписал контракт [с "Динамо"] - я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. У меня очень много эмоций и я хочу отдать их футболу.