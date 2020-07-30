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Мирча Луческу признался, что разговаривал с Ринатом Ахметовым по поводу Динамо
Видит, что чемпионат Украины растет и трансформируется
Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что имел разговор с президентом "Шахтера", где он работал на той же должности с 2004 по 2016 годы.
После того как я подписал контракт, позвонил президенту "Шахтера" [Ринату Ахметову]. Поставил его к сведению. Он пожелал удачи.
Он понял, почему я подписал контракт [с "Динамо"] - я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. У меня очень много эмоций и я хочу отдать их футболу.
Большое спасибо президенту, болельщикам и игрокам "Шахтера". Но эта страница перевернута, начинается новая страница и новый этап.
Чемпионат Украины сегодня растет, трансформируется. И я хочу привнести свою лепту в развитие футбола Украины.