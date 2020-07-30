Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто

Во второй части большого интервью UA-Футбол экс-капитан "Зари" Никита Каменюка, который объявил о завершении карьеры, вспомнил о своем дебюте, рассказал об особенностях работы под руководством Юрия Вернидуба и объяснил, почему переходил в "Верес".

ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЮРИЯ ВЕРНИДУБА

- Свой дебют в составе "Зари" помните?

- Еще бы! Это было в домашнем матче чемпионата первой лиги с ахтырским "Нефтяником" в сезоне-2003/04. Мы выиграли тот поединок со счетом 1:0, в нем я вышел на замену во втором тайме.

- С луганской командой вы повидали многое. Наверняка вспомните тот переломный момент, с которого началось ее восхождение?

- Лично у меня с "Зарей" было связано два таких эпизода. Когда команда выступала во второй лиге, я с ней тренировался. После того, как она завоевала право играть в первой, меня отправили в аренду. На протяжении полугода защищал цвета "Авангарда-Индустрии" из Ровеньков, выступавшей во второй лиге. Вернувшись в "Зарю", какое-то время боролись за выживание, и нам удалось сохранить прописку в первой лиге. Команду возглавил Юрий Коваль, с которым у меня не сразу наладились отношения. А все потому, что я был молодым, 18-летним пацаном, хотел играть. Но увы, при новом тренере полгода вообще не играл, он меня даже не замечал. Хотя до его прихода в "Зарю" я провел пятнадцать матчей, выходя на замену или иногда появляясь в стартовом составе. В тот период считал такое отношение Коваля ко мне незаслуженным. При этом думал: "Как это так - кто-то играет, а я - нет?". Но после того, как вместе с командой я прошел сборы, он начал меня выпускать на поле. Как раз тогда впервые почувствовал тот самый переломный момент. Понимал, что происходит становление. Было видно, что команда растет, мы закончили сезон-2004/05 на третьей строчке. Для выхода в элиту нам тогда не хватило самую малость, так что пришлось отложить эти амбициозные планы на следующий чемпионат. "Заря" в ту пору была достаточно крепкой, и к нам в Луганск все команды боялись приезжать. Это я знаю на сто процентов! Лучшим подтверждением моих слов является показатель пропущенных мячей в домашних играх - их было всего восемь! А вот забивали мы очень много. В сезоне-2005/06 наша команда мчала в элиту, словно скоростной локомотив. Каких-то предпосылок, что мы в нее не выйдем, даже не было!

А второй переломный момент был уже в Премьер-лиге. Когда в сезоне-2011/12 "Заря" находилась в опасной зоне, занимая пятнадцатое место за двенадцать туров до финиша, в нас уже никто не верил. Помнится, именно тогда новый президент нашего клуба Евгений Геллер сказал команде слова, которые стали пророческими: "Уверен, что вам не только удастся улучшить турнирное положение, но и через некоторое время играть в еврокубках". Тогда исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Вернидуб, и от ощущения, что мы не будем бороться за выживание постепенно не осталось и следа. Под его руководством мы провели зимние сборы, и по весне выходили на каждую игру с огромной уверенностью в том, что в Премьер-лиге по-любому останемся. Так оно и произошло. К новому же сезону мысли о том, что команда будет снова бороться за выживание, уже и близко не было. Очередной чемпионат мы завершили на десятом месте, через год финишировали седьмыми, а потом на протяжении четырех сезонов кряду ниже четвертой ступеньки ни разу не опускались. Лишь год назад, как я уже говорил, досадно закончили чемпионат пятыми. От Вернидуба веяло какой-то непередаваемой словами уверенности в стремлении вверх.

"ВЕРЕС": УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

- Большую часть сезонов минувшего десятилетия турнирные дела "Зари" складывались весьма успешно. Что же тогда привело вас к неожиданному появлению в "Вересе"?

- Мне кажется, что после того, что я сделал для "Зари", в тот момент заслуживал больше шансов. Проблемы возникли ввиду последствий серьезной травмы, которую я получил не гуляя где-нибудь на пляже или в другом месте. Нет. Она приключилась во время матча в составе луганской команды. А ведь мог иметь возможность сыграть хотя бы какое-то определенное время - скажем, после выхода на замену на десять-пятнадцать минут. Но этого не было, вот и пришлось уйти в "Верес". Причем, это было мое решение. Я пошел на этот шаг специально, чтобы понять для себя: какова степень моей профпригодности. Ведь когда "сломался", то все стали говорить: мол, Каменюка уже не "тот"! То он не бежит, то хромает, то еще что-то не так делает... Наслушался я тогда о себе много, что и говорить! Понятное дело, что все это задевало мое самолюбие. Вот и решил сменить обстановку, чтобы доказать самому себе, что я еще могу играть в футбол. Да-да, именно себе, а не кому-то другому. Уверен, если бы остался в "Заре", то уже пришлось бы закончить играть. Я благодарен Юрию Вернидубу, Сергею Рафаилову (тогдашнему генеральному директору клуба - Прим. В.К.) и президенту клуба Евгению Геллеру за то, что они меня отпустили в "Верес" на условиях аренды.

- Стало быть, переход в "Верес" три года назад не считаете ошибкой?

- Ни в коем случае! За те восемь матчей, которые я сыграл в "Вересе", делал все для того, чтобы никого не подвести - ни себя, ни партнеров по команде, ни сам клуб. Мне уже никто не мог сказать, что ты, мол, не бежишь. Мы обыграли "Динамо" в Киеве 3:1 - и я в том памятном матче принимал участие. Пожалуйста, посмотрите - я и играл там, и бежал! В отличие от просиживания на скамейке в "Заре", период в "Вересе" был для меня отличным поводом доказать, на что способен. Рад, что это мне удалось. Впрочем, когда я уходил в ровенский клуб, был абсолютно уверен, что вернусь в "Зарю" и уже никто не усомниться в моих возможностях. Я благодарен руководителям "Вереса" за предоставленный шанс, а команде и всем ребятам за проведенное в коллективе время.

В СОСТАВЕ С ПРИНЦЕМ И ЛОВЕЛАСОМ

- Помимо ухода в "Верес" в вашей луганской карьере был еще один тайм-аут, во время которого вы защищали цвета "Ильичевца". Чем запомнился тот период?

Отличными тренером и коллективом. А еще накалом страстей в первой лиге. Поверьте, тогда было нелегко. Если не ошибаюсь, с "Ильичевцем" выиграли чемпионат с отрывом в одиннадцать очков. Поначалу мы не очень понимали требования Семена Иосифовича Альтмана, который тогда пришел в команду. Но лично на меня, как на футболиста, он оказал серьезное влияние. В дальнейшем его слова и исповедуемое им видение футбола мне в карьере пригодились. Вообще в Мариуполе у меня осталось много друзей, с которыми до сих пор общаемся. С некоторыми даже стали родственниками. Очень хорошее было время.

- За период, проведенный вами в "Заре", через ее состав прошла не одна сотня футболистов. По именам всех помните?

- Практически все матчи и результаты мне хорошо запомнились, что же касается имен, то проблемы могут быть разве что с легионерами. У некоторых из них достаточно сложные имена или фамилии. Бывает, что с массажистом "Зари" Сергеем Петровым, которого знаю на протяжении всей моей профессиональной карьеры, начинаем вспоминать наших бывших футболистов: он тех, кого массировал, а я тех, с кем играл. Могу сказать, что помним всех, и это - здорово!

- Кто из легионеров, с кем вам приходилось выступать в "Заре", отличался своей чудаковатостью?

- Был у нас такой - ганец Даниэль Аддо. По его словам, у себя в деревне он является принцем. Однажды этот легионер всех нас удивил перед одной из тренировок: он зашел в раздевалку в облачении принца. Помимо него, было много разных забавных, веселых и порою даже странных историй. Это ведь здорово, когда вокруг много смеха - он дает сплошной позитив.

- Говорят, в "Заре" раньше играл один легионер, который был особо прытким в роли ловеласа.

- Не слышал об этом. Может, и был такой, не знаю. Во всяком случае, ко мне он не "подкатывал" (продолжительно хохочет).

АПЛОДИСМЕНТЫ НА "ОЛД ТРАФФОРД"

- Наверное не ошибусь, если предположу, что самыми памятным в карьере стали два матча - в Голландии с "Фейеноордом" в розыгрыше Лиги Европы сезона-2014/15 и в Англии с "Манчестер Юнайтед" в том же турнире сезона-2016/17.

- Бесспорно, это памятные матчи. Приятно было играть на обоих стадионах по одной простой причине: болельщики приходят на эти арены, чтобы посмотреть на свои команды. На роттердамский "Де Кейп" и манчестерский "Олд Траффорд" приходят люди, для которых культура боления имеет огромное значение. Мне бы очень хотелось, чтобы и в Украине было точно так же. Чтобы поклонники той или другой команды приходили на стадион смотреть на игру своих любимцев, невзирая на то, с каким соперником предстоит им встречаться. Это очень важно. Я уверен, что если бы "Заря" играла в последние годы в Луганске на "Авангарде", то на ее матчах зрителей был бы "биток". Даже когда мы шли на двенадцатом или пятнадцатом месте, то на трибунах домашней арены собиралось по 12-18 тысяч. Что уж говорить о нынешнем времени, когда "Заря" уже во второй раз стала бронзовой! Мечтаю, чтобы наступил такой момент, когда за нашими домашними поединками на родном стадионе будет наблюдать не меньше 20 тысяч болельщиков.

- В упомянутом матче на "Олд Траффорд" вы наверняка запомнили соперничество со многими звездами, среди которых выделялся автор единственного гола - швед Златан Ибрагимович?

- Я больше запомнил соперничество с Рашфордом, так как он играл на "моем" фланге. Что касается Ибрагимовича, то тут даже и говорить нечего: он забил мяч, решив эпизод. Хотя до этого у него моментов особо не было. Но швед оказался в нужный момент там, где надо, и все же нашел слабое место в нашей команде. После чего гол и состоялся. Понятное дело, было очень досадно, что мы проиграли тот матч, ведь играли достойно. Зато было приятно, когда болельщики "Манчестер Юнайтед" после финального свистка нас поддерживали аплодисментами по дороге в подтрибунное помещение. Вообще играть на "Олд Траффорд" было приятно, так как атмосфера там необычайная! Своими эмоциями зрители невольно комментируют буквально каждый эпизод в матче. Стоит тебе упасть и вскрикнуть "Ай!" - и тебя сразу освистывают. А сыграл, как мужик - все оценивающе хлопают. Что касается "Де Кейпа", то было приятно слушать атмосферу трибун. После того, как проигрывая по ходу поединка 0:3, наша команда сравняла счет, на стадионе воцарилась тишина. В такой момент осознаешь, что сделал что-то особенное. Это было круто!

ЦЕННАЯ ФУТБОЛКА В КОЛЛЕКЦИИ

- Вы помните заголовок в "Спорт-Экспресс в Украине" после выездного матча с "Манчестер Юнайтед" - "Ибрагимовича не остановит даже Каменюка"?

- Да? Хм… Это приятный заголовок (улыбается). Понятное дело, что если бы он выглядел по-другому - "Ибрагимовича остановил Каменюка", то было бы куда приятнее!

- С кем после того матча поменялись футболками?

- С Рашфордом. После каждой игры стараюсь поменяться с тем, с кем соперничаю на фланге.

- Коллекция у вас большая?

- Мне кажется, что большая. Во всяком случае, много важных для меня футболок собрано. Недавно пересчитывал - где-то 250 набралось.

- Есть наиболее ценные?

- На этот вопрос отвечу одним фактом. Не могу объяснить, но мне почему-то всегда хотелось обменяться футболками с Сергеем Закарлюкой (Царствие ему небесное). Мне нравилось, как он играет - на поле этот игрок был не только весьма полезным и надежным, но и настоящим джентльменом. Мнение о нем у меня формировалось постепенно, причем многое об этом человеке мне рассказали одноклубники во время выступлений в "Ильичевце", где он играл до меня. И я очень рад, что удалось пополнить коллекцию футболкой Закарлюки. Она для меня, пожалуй, самая памятная.

ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ ДЛЯ… АВТОГРАФА

- Какое самое необычное место или предмет, на котором вас просили оставить автограф?

- Их два - на деньгах и груди. Но я не расписался. На них автографы не ставлю.

- Хотелось бы уточнить: на груди женской?

- Ну, да! Сказал при этом: "Я - женатый человек, что вы делаете!".

- И как отреагировала на ваш отказ любительница автографов?

- Не знаю. Наверное, расстроилась (улыбается).

- Футбол подарил вам массу друзей. Уделить внимание всем успеваете?

- Стараюсь это делать. Может быть, из-за нехватки времени и плотного графика у меня не все получается, но главное, что я очень ценю дружбу и добрые отношения. Мне дороги человеческие качества всех людей, с кем в жизни встречались.

- Ушедших из жизни Максима Белого и Павла Худзика в команде поминают?

- (С грустью). Конечно. Однозначно. На день рождения и дату смерти каждого из них мы помогаем семьям Максима и Паши, чем можем. Да и не только в эти дни их помним. Эти ребята всегда будут и в памяти одноклубников, и лично в моей памяти. Скажу больше: с Максимом Белым мы очень плотно общались. Теперь контактирую с женами ребят - Аней Белой и Олей Худзик.

- Насколько известно, "Заря" предложил вам работу в клубе. Что будет входить в ваши новые обязанности?

- Буду работать помощником тренера в юношеской команде U-19. Хочется теперь расти и развиваться, как тренер. В конце минувшей недели наш тренерский штаб собрал ребят, с которыми начали занятия. Очень хочется, чтобы в ближайшее время из тех резервистов, с кем мне придется работать, побольше достойных ребят пополнило главную команду "Зари". За примерами далеко ходить не нужно - такие воспитанники наших U-19 и U-21, как Иван Петряк и Артем Гордиенко добились успехов в своей профессиональной карьере. Представляю, как приятно тренерам, которые воспитали этих футболистов. Что и говорить, в таких случаях чувствуешь моральное удовлетворение.

СЕМЬЯ, ВОВЛЕЧЕННАЯ В ФУТБОЛ

- Что скажете про своих личных, самых близких болельщиков?

- Я благодарен своим родным и близким за все эти годы, что был футболистом. Когда я только делал первые шаги в футболе, чувствовал заботу матери и отца. Они постоянно во всем мне помогали, не заставляли делать того, чего я не могу. Разумеется, такие азы, как приготовить еду или заправить постель, для меня не были проблемой. Родители привили мне многие жизненные и человеческие ценности, и я с раннего возраста хорошо понимал, что такое семья. Когда приходил домой после занятий, мама и папа намекали мне, что нужно сделать уроки. И я их не подводил, так как знал: в первую очередь, это нужно мне для того, чтобы стать образованным человеком. За свое воспитание искренне благодарен родителям. Теперь у меня есть жена, которая продолжила то, что делала до этого моя мама. Помимо них, в мой мир футбола были вовлечены и другие члены моей большой семьи - бабушка, тети и дяди. Они радовались моим турнирным достижениям, и поверьте, "Заря" для них значит не меньше, чем для меня. Знаю, как все они переживали, когда на финише завершившегося чемпионата наша команда проиграла "Динамо" в Киеве. Мой старший сын даже плакал. Однажды и моя мама очень расстроилась, когда на последних минутах одного из матчей в ворота "Зари" судья "поставил" пенальти. Пенальти, которого можно было избежать - и луганской команде, и автору его назначения. Поверьте, очень тяжело становится на душе, когда ты приходишь домой, а у мамы на глазах - слезы. Поэтому люди, которые все это вытворяют, должны давать себе отчет, что они наказывают не только футболистов, но и делают больно еще и их семьям.

- Как прошел отпуск?

- Отлично! Его я провел в Одессе с родными и близкими мне людьми: с семьей моей сестры, женой Анастасией и детьми - десятилетним Матвеем и Александром, которому два года и четыре месяца. К сожалению, родители в отпуске были не со мной - они сейчас дома в Луганске. Но мы постоянно с ними на связи - созваниваемся и перепысываемся. Во время пребывания в Одессе сосредоточился на отдыхе - ходил на море, вдоволь поплавал, позагорал. А в конце прошлой недели отправился в Запорожье, где уже приступил к новым обыязанностям в "Заре". Надеюсь, буду получать от этой работы такое же удовольствие, как и от роли игрока.