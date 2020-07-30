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Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-капитан Зари подвел черту под игровой карьерой

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Во второй части большого интервью UA-Футбол экс-капитан "Зари" Никита Каменюка, который объявил о завершении карьеры, вспомнил о своем дебюте, рассказал об особенностях работы под руководством Юрия Вернидуба и объяснил, почему переходил в "Верес".

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ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЮРИЯ ВЕРНИДУБА

- Свой дебют в составе "Зари" помните?

- Еще бы! Это было в домашнем матче чемпионата первой лиги с ахтырским "Нефтяником" в сезоне-2003/04. Мы выиграли тот поединок со счетом 1:0, в нем я вышел на замену во втором тайме.

- С луганской командой вы повидали многое. Наверняка вспомните тот переломный момент, с которого началось ее восхождение?

- Лично у меня с "Зарей" было связано два таких эпизода. Когда команда выступала во второй лиге, я с ней тренировался. После того, как она завоевала право играть в первой, меня отправили в аренду. На протяжении полугода защищал цвета "Авангарда-Индустрии" из Ровеньков, выступавшей во второй лиге. Вернувшись в "Зарю", какое-то время боролись за выживание, и нам удалось сохранить прописку в первой лиге. Команду возглавил Юрий Коваль, с которым у меня не сразу наладились отношения. А все потому, что я был молодым, 18-летним пацаном, хотел играть. Но увы, при новом тренере полгода вообще не играл, он меня даже не замечал. Хотя до его прихода в "Зарю" я провел пятнадцать матчей, выходя на замену или иногда появляясь в стартовом составе. В тот период считал такое отношение Коваля ко мне незаслуженным. При этом думал: "Как это так - кто-то играет, а я - нет?". Но после того, как вместе с командой я прошел сборы, он начал меня выпускать на поле. Как раз тогда впервые почувствовал тот самый переломный момент. Понимал, что происходит становление. Было видно, что команда растет, мы закончили сезон-2004/05 на третьей строчке. Для выхода в элиту нам тогда не хватило самую малость, так что пришлось отложить эти амбициозные планы на следующий чемпионат. "Заря" в ту пору была достаточно крепкой, и к нам в Луганск все команды боялись приезжать. Это я знаю на сто процентов! Лучшим подтверждением моих слов является показатель пропущенных мячей в домашних играх - их было всего восемь! А вот забивали мы очень много. В сезоне-2005/06 наша команда мчала в элиту, словно скоростной локомотив. Каких-то предпосылок, что мы в нее не выйдем, даже не было!

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто - изображение 1

А второй переломный момент был уже в Премьер-лиге. Когда в сезоне-2011/12 "Заря" находилась в опасной зоне, занимая пятнадцатое место за двенадцать туров до финиша, в нас уже никто не верил. Помнится, именно тогда новый президент нашего клуба Евгений Геллер сказал команде слова, которые стали пророческими: "Уверен, что вам не только удастся улучшить турнирное положение, но и через некоторое время играть в еврокубках". Тогда исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Вернидуб, и от ощущения, что мы не будем бороться за выживание постепенно не осталось и следа. Под его руководством мы провели зимние сборы, и по весне выходили на каждую игру с огромной уверенностью в том, что в Премьер-лиге по-любому останемся. Так оно и произошло. К новому же сезону мысли о том, что команда будет снова бороться за выживание, уже и близко не было. Очередной чемпионат мы завершили на десятом месте, через год финишировали седьмыми, а потом на протяжении четырех сезонов кряду ниже четвертой ступеньки ни разу не опускались. Лишь год назад, как я уже говорил, досадно закончили чемпионат пятыми. От Вернидуба веяло какой-то непередаваемой словами уверенности в стремлении вверх.

"ВЕРЕС": УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

- Большую часть сезонов минувшего десятилетия турнирные дела "Зари" складывались весьма успешно. Что же тогда привело вас к неожиданному появлению в "Вересе"?

- Мне кажется, что после того, что я сделал для "Зари", в тот момент заслуживал больше шансов. Проблемы возникли ввиду последствий серьезной травмы, которую я получил не гуляя где-нибудь на пляже или в другом месте. Нет. Она приключилась во время матча в составе луганской команды. А ведь мог иметь возможность сыграть хотя бы какое-то определенное время - скажем, после выхода на замену на десять-пятнадцать минут. Но этого не было, вот и пришлось уйти в "Верес". Причем, это было мое решение. Я пошел на этот шаг специально, чтобы понять для себя: какова степень моей профпригодности. Ведь когда "сломался", то все стали говорить: мол, Каменюка уже не "тот"! То он не бежит, то хромает, то еще что-то не так делает... Наслушался я тогда о себе много, что и говорить! Понятное дело, что все это задевало мое самолюбие. Вот и решил сменить обстановку, чтобы доказать самому себе, что я еще могу играть в футбол. Да-да, именно себе, а не кому-то другому. Уверен, если бы остался в "Заре", то уже пришлось бы закончить играть. Я благодарен Юрию Вернидубу, Сергею Рафаилову (тогдашнему генеральному директору клуба - Прим. В.К.) и президенту клуба Евгению Геллеру за то, что они меня отпустили в "Верес" на условиях аренды.

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто - изображение 2

- Стало быть, переход в "Верес" три года назад не считаете ошибкой?

- Ни в коем случае! За те восемь матчей, которые я сыграл в "Вересе", делал все для того, чтобы никого не подвести - ни себя, ни партнеров по команде, ни сам клуб. Мне уже никто не мог сказать, что ты, мол, не бежишь. Мы обыграли "Динамо" в Киеве 3:1 - и я в том памятном матче принимал участие. Пожалуйста, посмотрите - я и играл там, и бежал! В отличие от просиживания на скамейке в "Заре", период в "Вересе" был для меня отличным поводом доказать, на что способен. Рад, что это мне удалось. Впрочем, когда я уходил в ровенский клуб, был абсолютно уверен, что вернусь в "Зарю" и уже никто не усомниться в моих возможностях. Я благодарен руководителям "Вереса" за предоставленный шанс, а команде и всем ребятам за проведенное в коллективе время.

В СОСТАВЕ С ПРИНЦЕМ И ЛОВЕЛАСОМ

- Помимо ухода в "Верес" в вашей луганской карьере был еще один тайм-аут, во время которого вы защищали цвета "Ильичевца". Чем запомнился тот период?

Отличными тренером и коллективом. А еще накалом страстей в первой лиге. Поверьте, тогда было нелегко. Если не ошибаюсь, с "Ильичевцем" выиграли чемпионат с отрывом в одиннадцать очков. Поначалу мы не очень понимали требования Семена Иосифовича Альтмана, который тогда пришел в команду. Но лично на меня, как на футболиста, он оказал серьезное влияние. В дальнейшем его слова и исповедуемое им видение футбола мне в карьере пригодились. Вообще в Мариуполе у меня осталось много друзей, с которыми до сих пор общаемся. С некоторыми даже стали родственниками. Очень хорошее было время.

- За период, проведенный вами в "Заре", через ее состав прошла не одна сотня футболистов. По именам всех помните?

- Практически все матчи и результаты мне хорошо запомнились, что же касается имен, то проблемы могут быть разве что с легионерами. У некоторых из них достаточно сложные имена или фамилии. Бывает, что с массажистом "Зари" Сергеем Петровым, которого знаю на протяжении всей моей профессиональной карьеры, начинаем вспоминать наших бывших футболистов: он тех, кого массировал, а я тех, с кем играл. Могу сказать, что помним всех, и это - здорово!

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто - изображение 3

- Кто из легионеров, с кем вам приходилось выступать в "Заре", отличался своей чудаковатостью?

- Был у нас такой - ганец Даниэль Аддо. По его словам, у себя в деревне он является принцем. Однажды этот легионер всех нас удивил перед одной из тренировок: он зашел в раздевалку в облачении принца. Помимо него, было много разных забавных, веселых и порою даже странных историй. Это ведь здорово, когда вокруг много смеха - он дает сплошной позитив.

- Говорят, в "Заре" раньше играл один легионер, который был особо прытким в роли ловеласа.

- Не слышал об этом. Может, и был такой, не знаю. Во всяком случае, ко мне он не "подкатывал" (продолжительно хохочет).

АПЛОДИСМЕНТЫ НА "ОЛД ТРАФФОРД"

- Наверное не ошибусь, если предположу, что самыми памятным в карьере стали два матча - в Голландии с "Фейеноордом" в розыгрыше Лиги Европы сезона-2014/15 и в Англии с "Манчестер Юнайтед" в том же турнире сезона-2016/17.

- Бесспорно, это памятные матчи. Приятно было играть на обоих стадионах по одной простой причине: болельщики приходят на эти арены, чтобы посмотреть на свои команды. На роттердамский "Де Кейп" и манчестерский "Олд Траффорд" приходят люди, для которых культура боления имеет огромное значение. Мне бы очень хотелось, чтобы и в Украине было точно так же. Чтобы поклонники той или другой команды приходили на стадион смотреть на игру своих любимцев, невзирая на то, с каким соперником предстоит им встречаться. Это очень важно. Я уверен, что если бы "Заря" играла в последние годы в Луганске на "Авангарде", то на ее матчах зрителей был бы "биток". Даже когда мы шли на двенадцатом или пятнадцатом месте, то на трибунах домашней арены собиралось по 12-18 тысяч. Что уж говорить о нынешнем времени, когда "Заря" уже во второй раз стала бронзовой! Мечтаю, чтобы наступил такой момент, когда за нашими домашними поединками на родном стадионе будет наблюдать не меньше 20 тысяч болельщиков.

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто - изображение 4

- В упомянутом матче на "Олд Траффорд" вы наверняка запомнили соперничество со многими звездами, среди которых выделялся автор единственного гола - швед Златан Ибрагимович?

- Я больше запомнил соперничество с Рашфордом, так как он играл на "моем" фланге. Что касается Ибрагимовича, то тут даже и говорить нечего: он забил мяч, решив эпизод. Хотя до этого у него моментов особо не было. Но швед оказался в нужный момент там, где надо, и все же нашел слабое место в нашей команде. После чего гол и состоялся. Понятное дело, было очень досадно, что мы проиграли тот матч, ведь играли достойно. Зато было приятно, когда болельщики "Манчестер Юнайтед" после финального свистка нас поддерживали аплодисментами по дороге в подтрибунное помещение. Вообще играть на "Олд Траффорд" было приятно, так как атмосфера там необычайная! Своими эмоциями зрители невольно комментируют буквально каждый эпизод в матче. Стоит тебе упасть и вскрикнуть "Ай!" - и тебя сразу освистывают. А сыграл, как мужик - все оценивающе хлопают. Что касается "Де Кейпа", то было приятно слушать атмосферу трибун. После того, как проигрывая по ходу поединка 0:3, наша команда сравняла счет, на стадионе воцарилась тишина. В такой момент осознаешь, что сделал что-то особенное. Это было круто!

ЦЕННАЯ ФУТБОЛКА В КОЛЛЕКЦИИ

- Вы помните заголовок в "Спорт-Экспресс в Украине" после выездного матча с "Манчестер Юнайтед" - "Ибрагимовича не остановит даже Каменюка"?

- Да? Хм… Это приятный заголовок (улыбается). Понятное дело, что если бы он выглядел по-другому - "Ибрагимовича остановил Каменюка", то было бы куда приятнее!

- С кем после того матча поменялись футболками?

- С Рашфордом. После каждой игры стараюсь поменяться с тем, с кем соперничаю на фланге.

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто - изображение 5

- Коллекция у вас большая?

- Мне кажется, что большая. Во всяком случае, много важных для меня футболок собрано. Недавно пересчитывал - где-то 250 набралось.

- Есть наиболее ценные?

- На этот вопрос отвечу одним фактом. Не могу объяснить, но мне почему-то всегда хотелось обменяться футболками с Сергеем Закарлюкой (Царствие ему небесное). Мне нравилось, как он играет - на поле этот игрок был не только весьма полезным и надежным, но и настоящим джентльменом. Мнение о нем у меня формировалось постепенно, причем многое об этом человеке мне рассказали одноклубники во время выступлений в "Ильичевце", где он играл до меня. И я очень рад, что удалось пополнить коллекцию футболкой Закарлюки. Она для меня, пожалуй, самая памятная.

ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ ДЛЯ… АВТОГРАФА

- Какое самое необычное место или предмет, на котором вас просили оставить автограф?

- Их два - на деньгах и груди. Но я не расписался. На них автографы не ставлю.

- Хотелось бы уточнить: на груди женской?

- Ну, да! Сказал при этом: "Я - женатый человек, что вы делаете!".

- И как отреагировала на ваш отказ любительница автографов?

- Не знаю. Наверное, расстроилась (улыбается).

- Футбол подарил вам массу друзей. Уделить внимание всем успеваете?

- Стараюсь это делать. Может быть, из-за нехватки времени и плотного графика у меня не все получается, но главное, что я очень ценю дружбу и добрые отношения. Мне дороги человеческие качества всех людей, с кем в жизни встречались.

Никита Каменюка: Когда на Де Куйпе воцарилась тишина, осознал - сделали что-то особенное. Было круто - изображение 6

- Ушедших из жизни Максима Белого и Павла Худзика в команде поминают?

- (С грустью). Конечно. Однозначно. На день рождения и дату смерти каждого из них мы помогаем семьям Максима и Паши, чем можем. Да и не только в эти дни их помним. Эти ребята всегда будут и в памяти одноклубников, и лично в моей памяти. Скажу больше: с Максимом Белым мы очень плотно общались. Теперь контактирую с женами ребят - Аней Белой и Олей Худзик.

- Насколько известно, "Заря" предложил вам работу в клубе. Что будет входить в ваши новые обязанности?

- Буду работать помощником тренера в юношеской команде U-19. Хочется теперь расти и развиваться, как тренер. В конце минувшей недели наш тренерский штаб собрал ребят, с которыми начали занятия. Очень хочется, чтобы в ближайшее время из тех резервистов, с кем мне придется работать, побольше достойных ребят пополнило главную команду "Зари". За примерами далеко ходить не нужно - такие воспитанники наших U-19 и U-21, как Иван Петряк и Артем Гордиенко добились успехов в своей профессиональной карьере. Представляю, как приятно тренерам, которые воспитали этих футболистов. Что и говорить, в таких случаях чувствуешь моральное удовлетворение.

СЕМЬЯ, ВОВЛЕЧЕННАЯ В ФУТБОЛ

- Что скажете про своих личных, самых близких болельщиков?

- Я благодарен своим родным и близким за все эти годы, что был футболистом. Когда я только делал первые шаги в футболе, чувствовал заботу матери и отца. Они постоянно во всем мне помогали, не заставляли делать того, чего я не могу. Разумеется, такие азы, как приготовить еду или заправить постель, для меня не были проблемой. Родители привили мне многие жизненные и человеческие ценности, и я с раннего возраста хорошо понимал, что такое семья. Когда приходил домой после занятий, мама и папа намекали мне, что нужно сделать уроки. И я их не подводил, так как знал: в первую очередь, это нужно мне для того, чтобы стать образованным человеком. За свое воспитание искренне благодарен родителям. Теперь у меня есть жена, которая продолжила то, что делала до этого моя мама. Помимо них, в мой мир футбола были вовлечены и другие члены моей большой семьи - бабушка, тети и дяди. Они радовались моим турнирным достижениям, и поверьте, "Заря" для них значит не меньше, чем для меня. Знаю, как все они переживали, когда на финише завершившегося чемпионата наша команда проиграла "Динамо" в Киеве. Мой старший сын даже плакал. Однажды и моя мама очень расстроилась, когда на последних минутах одного из матчей в ворота "Зари" судья "поставил" пенальти. Пенальти, которого можно было избежать - и луганской команде, и автору его назначения. Поверьте, очень тяжело становится на душе, когда ты приходишь домой, а у мамы на глазах - слезы. Поэтому люди, которые все это вытворяют, должны давать себе отчет, что они наказывают не только футболистов, но и делают больно еще и их семьям.

- Как прошел отпуск?

- Отлично! Его я провел в Одессе с родными и близкими мне людьми: с семьей моей сестры, женой Анастасией и детьми - десятилетним Матвеем и Александром, которому два года и четыре месяца. К сожалению, родители в отпуске были не со мной - они сейчас дома в Луганске. Но мы постоянно с ними на связи - созваниваемся и перепысываемся. Во время пребывания в Одессе сосредоточился на отдыхе - ходил на море, вдоволь поплавал, позагорал. А в конце прошлой недели отправился в Запорожье, где уже приступил к новым обыязанностям в "Заре". Надеюсь, буду получать от этой работы такое же удовольствие, как и от роли игрока.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка
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