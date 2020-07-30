  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игорь Суркис назвал условия новых трансферов Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игорь Суркис назвал условия новых трансферов Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Ведь уже в конце августа начинается новый чемпионат

Игорь Суркис назвал условия новых трансферов Динамо
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис во время пресс-конференции - представление нового наставника Мирчи Луческу рассказал о приобретении контрактов новых игроков.

Мирча захотел познакомиться с игроками, которые у нас есть, посмотреть, что в нашей обойме. Чтобы идти к победам. Если нужно будет усиление, мы на это будем реагировать. Мирча умный человек, он понимает, что пришел в команду, где есть 3 недели на подготовку.

Если покупать каких-то футболистов, надо это делать очень быстро. И надо понимать, что мы качественно усилим команду. Именно трансферную политику мы еще не обсуждали, он лишь сегодня познакомится с командой.

Читайте такжеСаленко: В Динамо точно происходит что-то не то. Протеже назначения Луческу был Ахметов

Должен быть список игроков, позиции для усиления. Мирча познакомится с командой, мы сядем и будем принимать решение о тех или иных футболистах. У нас были уже определенные наработки.

Суммы я не собираюсь называть. Есть футболисты, которые стоят и в 100 миллионов, но усиления нужно. И мы на это будем работать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис трансферы Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 14:06
Умова лише така стоїть: ЛеоМессі+АнтуанГрізманн+РобертЛевандовські+ЛуїсСуарес+СерхіоАгуеро і ще півдесятка топових захисників та стільки ж півзахисників = "этак" млн на 500 євровалюти затягне, нічого суркіс і KO мають вкластися, адже лише тоді луческу привезе до Києва у Динамо таке омріяне чемпіонство УПЛ:)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...