Игорь Суркис назвал условия новых трансферов Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис во время пресс-конференции - представление нового наставника Мирчи Луческу рассказал о приобретении контрактов новых игроков.

Мирча захотел познакомиться с игроками, которые у нас есть, посмотреть, что в нашей обойме. Чтобы идти к победам. Если нужно будет усиление, мы на это будем реагировать. Мирча умный человек, он понимает, что пришел в команду, где есть 3 недели на подготовку.

Если покупать каких-то футболистов, надо это делать очень быстро. И надо понимать, что мы качественно усилим команду. Именно трансферную политику мы еще не обсуждали, он лишь сегодня познакомится с командой.