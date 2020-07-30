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Игорь Суркис назвал условия новых трансферов Динамо
Ведь уже в конце августа начинается новый чемпионат
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис во время пресс-конференции - представление нового наставника Мирчи Луческу рассказал о приобретении контрактов новых игроков.
Мирча захотел познакомиться с игроками, которые у нас есть, посмотреть, что в нашей обойме. Чтобы идти к победам. Если нужно будет усиление, мы на это будем реагировать. Мирча умный человек, он понимает, что пришел в команду, где есть 3 недели на подготовку.
Если покупать каких-то футболистов, надо это делать очень быстро. И надо понимать, что мы качественно усилим команду. Именно трансферную политику мы еще не обсуждали, он лишь сегодня познакомится с командой.
Должен быть список игроков, позиции для усиления. Мирча познакомится с командой, мы сядем и будем принимать решение о тех или иных футболистах. У нас были уже определенные наработки.
Суммы я не собираюсь называть. Есть футболисты, которые стоят и в 100 миллионов, но усиления нужно. И мы на это будем работать.