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Скрипник о скандале с клаусулами: Президент об этом не знал, там была подпись экс-гендиректора
Какой мотив Рафаилова?
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что снижение отступных (клаусул) клуба в контрактах игроков организовал Сергей Рафаилов без ведома президента клуба Евгения Геллера.
Первым об этом узнал сам Виктор Скрипник.
В офис клуба поступило письмо с "Андерлехта", что клуб акцептует опцию. Я спрашиваю: "А что за опция?". А мне говорят: "О 500 000". Я спрашиваю: "В отношении кого, Михайличенко?". Как так? Передал генеральному, он - президенту [Евгению Геллеру]. А тот уже начал разговаривать с агентом. Вот и все. Потом поняли, что это непоправимо, потому что игрок стоит на своем, а его подпись соответствует действительности.
Это был документ от бывшего генерального директора [Сергея Рафаилова] для футболиста, агента, чтобы его продали в клуб. Сколько таких бумаг? Я знаю о двух. Зачем? А вы спросите его.
Президент клуба, по словам главного тренера, не знал о такой ситуации с контрактами игроков.
Он вызвал Вадима [Вадим Шаблий - руководитель футбольного агентства], это были его футболисты. Пообщался с ним. Понял, что эта процедура непоправима, что 2 игрока уйдут из команды. Шаблий объяснил, что это официальный документ, выданный генеральным директором.
Мне как тренеру обидно, потому что эти игроки стоят больше и на выходе нам было бы комфортнее, чтобы они ушли за большие деньги. Мы много разговаривали [с Михайличенко и Чеберко] один на один, вся команда, смеялись. Но как бы ты не хотел, уже не было той искры у них.