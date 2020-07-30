Скрипник о скандале с клаусулами: Президент об этом не знал, там была подпись экс-гендиректора

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что снижение отступных (клаусул) клуба в контрактах игроков организовал Сергей Рафаилов без ведома президента клуба Евгения Геллера.

Первым об этом узнал сам Виктор Скрипник.

В офис клуба поступило письмо с "Андерлехта", что клуб акцептует опцию. Я спрашиваю: "А что за опция?". А мне говорят: "О 500 000". Я спрашиваю: "В отношении кого, Михайличенко?". Как так? Передал генеральному, он - президенту [Евгению Геллеру]. А тот уже начал разговаривать с агентом. Вот и все. Потом поняли, что это непоправимо, потому что игрок стоит на своем, а его подпись соответствует действительности.

Это был документ от бывшего генерального директора [Сергея Рафаилова] для футболиста, агента, чтобы его продали в клуб. Сколько таких бумаг? Я знаю о двух. Зачем? А вы спросите его.