Луческу сообщил о распределении ролей Гусева, Вукоевича и итальянца Лонго в тренерском штабе

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что задачей Огнена Вукоевича ("Вуко") и Олега Гусева, как его ассистентов, будет быстрое получение результатов командой.

"Вуко" и Олег должны понимать и принимать мою философию, чтобы передавать ее игрокам. Они будут очень важными фигурами Олег будет заниматься группой атаки, "Вуко" - игроками середины поля, а собственно я - обороной, а также контролировать все процессы.

Итальянский ассистент Луческу Диего Лонго займется физической подготовкой и организационными вопросами.

Он разносторонний. Большой уклон будем делать на то, чтобы избежать мышечных травм. Этот вопрос меня очень беспокоит. Когда был в "Шахтере", у меня почти не было игроков с травмами такого характера. Надо этому быстро избавиться.

Тренером вратарей останется Михаил Михайлов, а еще Мирча Луческу поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность спортивного директора клуба.

Также Мирча Луческу сообщил о мотивах Александру Спиридона, который не захотел войти в его тренерский штаб в "Динамо".