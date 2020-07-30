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Луческу сообщил о распределении ролей Гусева, Вукоевича и итальянца Лонго в тренерском штабе

Премьер-лига
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Себе забрал опеку над обороной

Луческу сообщил о распределении ролей Гусева, Вукоевича и итальянца Лонго в тренерском штабе
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что задачей Огнена Вукоевича ("Вуко") и Олега Гусева, как его ассистентов, будет быстрое получение результатов командой.

"Вуко" и Олег должны понимать и принимать мою философию, чтобы передавать ее игрокам. Они будут очень важными фигурами Олег будет заниматься группой атаки, "Вуко" - игроками середины поля, а собственно я - обороной, а также контролировать все процессы.

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Итальянский ассистент Луческу Диего Лонго займется физической подготовкой и организационными вопросами.

Он разносторонний. Большой уклон будем делать на то, чтобы избежать мышечных травм. Этот вопрос меня очень беспокоит. Когда был в "Шахтере", у меня почти не было игроков с травмами такого характера. Надо этому быстро избавиться.

Тренером вратарей останется Михаил Михайлов, а еще Мирча Луческу поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность спортивного директора клуба.

Также Мирча Луческу сообщил о мотивах Александру Спиридона, который не захотел войти в его тренерский штаб в "Динамо".

Все это сложно, потому что мы проработали вместе много лет. Сначала он сказал, что приедет, потом отказался. Скорее всего его отказ связана с семьей. Других деталей я не знаю.

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В статье: Огнен Вукоевич Мирча Луческу Олег Гусев Александр Спиридон Михаил Михайлов Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Диего Лонго
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