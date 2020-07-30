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Луческу: Я никогда не делил игроков на бразильцев и украинцев

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер заверил, что шанс будет у всех

Луческу: Я никогда не делил игроков на бразильцев и украинцев
Новина українською

Новоиспеченный новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заверил, что может успешно работать не только с бразильцами, но и с украинцами.

"Я работал не только с бразильцами. В Румынии я работал лишь с местными ребятами и добился очень хороших результатов. После этого много моих игроков поехали за границу.

С бразильцами нужно работать по-особому. Им нужно заменять родителей. С ними нужно работать по-отечески. Те, кого я тренировал, добились качественного роста и уехали в большие клубы.

В "Динамо" есть талантливая и способная молодежь, которая может расти и делать хорошие вещи. Много молодежи выросло, тренируясь с бразильцами или другими иностранными игроками. Методы развития футболы остаются теми же. Очень важен тренировочный процесс.

Я никогда не делил игроков на бразильцев и украинцев. У каждого есть свои индивидуальные особенности. И украинцы, и бразильцы, с которыми я работал, были для меня равны", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Comment06 (Украина)
30.07.2020 в 18:16
Многочисленные факты и интервью футболистов говорят о другом
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xabo63
30.07.2020 в 17:53
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болельщик_футбола (Донецк)
30.07.2020 в 17:24
хе-хе... а все футболеры говорят, что делил... врунишка...
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myakovs (одесса)
30.07.2020 в 17:07
однако ни одной команды без бразильцев не сотворил и в основном везде выгоняли с команд
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