Луческу: Я никогда не делил игроков на бразильцев и украинцев

Новоиспеченный новый главный тренер " Динамо " Мирча Луческу заверил, что может успешно работать не только с бразильцами, но и с украинцами.

"Я работал не только с бразильцами. В Румынии я работал лишь с местными ребятами и добился очень хороших результатов. После этого много моих игроков поехали за границу.

С бразильцами нужно работать по-особому. Им нужно заменять родителей. С ними нужно работать по-отечески. Те, кого я тренировал, добились качественного роста и уехали в большие клубы.

В "Динамо" есть талантливая и способная молодежь, которая может расти и делать хорошие вещи. Много молодежи выросло, тренируясь с бразильцами или другими иностранными игроками. Методы развития футболы остаются теми же. Очень важен тренировочный процесс.

Я никогда не делил игроков на бразильцев и украинцев. У каждого есть свои индивидуальные особенности. И украинцы, и бразильцы, с которыми я работал, были для меня равны", – сказал Луческу.