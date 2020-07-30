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Суркис: За 12 лет в Шахтере Луческу не сказал ни одного плохого слова о Динамо и болельщиках
Президент Динамо рассказал о своем решении по Луческу
Президент "Динамо" Игорь Суркис во время
"Мы сделали свой выбор. Такую фигуру на сегодняшний день было не так просто пригласить в Украину. Слава Богу, он был в творческом отпуске и мы к нему обратились.
Пересмотрев всю прессу за 12 лет, пока он работал в "Шахтере", Мирча не сказал ни одного плохого слова о "Динамо" и наших болельщиках. Были моменты, когда он высказывал недовольство федерацией. Но при этом "Шахтер" 8 раз завоевывал золотые медали, когда мой брат работал в федерации", - сказал Суркис.