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Суркис: За 12 лет в Шахтере Луческу не сказал ни одного плохого слова о Динамо и болельщиках

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо рассказал о своем решении по Луческу

Суркис: За 12 лет в Шахтере Луческу не сказал ни одного плохого слова о Динамо и болельщиках
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис во время презентации нового главного тренера киевлян Мирчи Луческу рассказал о том, как он принимал данное решение.

"Мы сделали свой выбор. Такую фигуру на сегодняшний день было не так просто пригласить в Украину. Слава Богу, он был в творческом отпуске и мы к нему обратились.

Пересмотрев всю прессу за 12 лет, пока он работал в "Шахтере", Мирча не сказал ни одного плохого слова о "Динамо" и наших болельщиках. Были моменты, когда он высказывал недовольство федерацией. Но при этом "Шахтер" 8 раз завоевывал золотые медали, когда мой брат работал в федерации", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Comment06 (Украина)
30.07.2020 в 18:20
Многообещающий тандем образовался: оба абсолютно верят в то, что говорят. Карцев и Ильченко отдыхают!
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0
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Comment06 (Украина)
30.07.2020 в 18:10
На манеже всё те же! Не в творческом отпуске, а на заслуженном отдыхе, не плохие слова, а провокационные. При Луческу ни один матч Шахтера с Динамо не обходился без удалений и потасовок. Анекдот в тему- Правда, что ты в лотерею Волгу выиграл? - не в лоторею, а в карты, не Волгу, а 10тыс, не выиграл, а проиграл...
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0
0
xabo63
30.07.2020 в 17:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Инспектор ( )
30.07.2020 в 17:24
То что Луческу любил Динамо и тогда - факт
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2020 в 17:06
Довбодятел...
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+1
-1


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