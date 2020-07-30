Наше общение и отношения не прекращаются - Санжар попрощался с Карпатами

Уже бывший главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о своем уходе из клуба , при этом выразив надежду, что пути клуба и тренера еще пересекутся.

"Досадно, что нам не удалось воплотить задуманное в жизнь. Этот год оказался особенно сложным для "Карпат", хотя сейчас я не хотел бы акцентировать внимание на негативе. Прежде всего хочу пожелать львовскому клубу успехов, развития и новых побед. Болельщики "Карпат" заслужили, чтобы в дальнейшем их любимая команда дарила им приятные мгновения, ведь в последнее время они пережили немало сложных моментов.

О верности и преданности львовских болельщиков знаю не понаслышке. Как бы ни было сложно команде, фанаты всегда были рядом. Часто именно поддержка этих людей дарила нам надежду и веру в себя. Где бы мы ни играли, в Мариуполе или в Луцке, "Карпаты" никогда не оставались без поддержки. Это основа клуба, его гордость и опора. Приятно было чувствовать себя частью зелено-белой семьи.

За время работы во Львове я встретил много замечательных людей. Футболисты и административный персонал всегда были единым целым. Когда буду вспоминать в будущем этот этап карьеры, то буду помнить об их профессионализме и порядочности. Важно, что наше общение и отношения не прекращаются. Также надеюсь, что встречусь с "Карпатами". В жизни всякое случается, поэтому не исключать никаких вариантов", - резюмировал Санжар.