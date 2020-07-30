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Попов, Антонио, Иванисеня. Символическая сборная открытий прошлого сезона УПЛ
Новый аудиоподкаст на UA-Футбол!
Авторы нашего сайта Егор Бобко, Александр Рыженко и Тарас Вархоляк записали подкаст, составив символическую сборную уже прошлого чемпионата Украины. Чтобы не повторять другие банальные команды года, где всегда полно игроков "Шахтёра", мы решили подойти к вопросу более креативно. Наша сборная состоит из главных открытий сезона в украинском футболе.
Здесь по два представителя "Динамо" и "Десны", три "горняка", а также сразу четыре футболиста "Зари". А кого вы для себя открыли в прошлом розыгрыше УПЛ?
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