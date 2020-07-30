Севидов: Колос повторил успех азовцев, войдя в УПЛ и сходу завоевав право участвовать в Лиге Европы

Бывший главный тренер "Мариуполя" Александр Севидов прокомментировал матч плей-офф УПЛ "Колос" - "Мариуполь" (1:0).

- Такие матчи, где идет равная игра, длится до перового забитого или первого пропущенного мяча. Как таковой тактики, стратегии, и красивого футбола, мы не увидели. Зато мы увидели сумасшедшую самоотдачу и настоящую борьбу на поле!

Это была кубковая игра на фоне огромной усталости. В этом плане не повезло мариупольцам, у которых был изматывающий график матчей, а особенно переездов. Нехватка сил, оказалась решающим фактором в поединке. Если подопечные Бабича, в основное время еще продержались, то в экстра тайме было видно, что они физически сильно подсели, и после пропущенного мяча у них не хватило сил на последний штурм надежды. В этом плане коваливцы использовали выгоду и добились победы.

Встречались команды с разными взглядами на футбол. "Мариуполь" и в этой встрече не отошел от своей излюбленной манеры игры: длинные передачи, подбор и борьба. Но на сей раз это не принесло никаких дивидендов проигравшим. А "Колос" как обычно сыграл на хороших эмоциях, и был немного креативнее и острее. Можно сказать в футбольном плане хозяева были наглее.

У команд накопилась усталость, поэтому не было особых скоростей, они перестраховывались и не шли большими силами вперед, чтобы не оголять зоны. Азовцы создали первый голевой момент лишь в конце основного времени матча. Хотя по опасным моментам у коваливцев их было больше, но сказать, что они владели явным преимуществом, нельзя. При равной игре удача больше улыбнулась коваливцам, забившие свой мяч и счет поэтому закономерен.

"Колос" повторил успех тех же азовцев, войдя в Премьер-лигу и сходу завоевав право участвовать в Лиге Европы. Это говорит, что уровень футбола не улучшился, а подравнялся. "Селянам" нужно усиление, если рассчитывают хотя бы пройти один этап. Пусть дерзают! - сказал Севидов.