ТК Футбол предлагает сохранить схему с плей-офф и на следующие сезоны УПЛ

Вчера сезон в УПЛ завершился финальный матчем плей-офф, в котором "Колос" одолел "Мариуполь" (1:0) и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы.

Данный формат понравился руководству ТК "Футбол", и шеф-продюсера телеканалов Иван Гресько предложил использовать данную схему и в дальнейшем, независимо от количества участников чемпионата.

"Последний плей-офф. Смотрели вчера? Ну разве не класс, разве не этого мы хотим? Поздравляю "Колос" за "финал четырех". Заслуженно.

И пока тема не остыла... Кто в курсе, напомните, как решался вопрос с форматом следующего чемпионата? Кто и чем аргументировал? Почему отказались от деления на шестерки/семерки/восьмерки? Неужели признали не интересной систему с плей-офф? Что маркетологи клубов имеют "за" и "против" новой формулы? Больше людей начнет ходить на стадион?

Что коммерсанты говорят - ждать приток дополнительных средств? Со спонсорами, кто вел диалог? Спрашивали мнению бродкастера? Кстати, слышал голоса тренеров, игроков - неужели их это не касается? И что медиа, где Ютуб, включались в процесс или весь трафик отдали на Луческу?

Шесть лет прошло как началась война, а с ней и поиск новой формулы успешного чемпионата УПЛ. Все хотим заполненных трибун, ярких матчей, высокой конкуренции. И так легко сдали то, что так трудно наигрывали последние четыре сезона", - написал Гресько в Фейсбук.