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Луческу: Я уже встретился со скаутами. Попросил предоставить список кандидатур

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер говорит о точечном усилении

Луческу: Я уже встретился со скаутами. Попросил предоставить список кандидатур
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу во время первой своей пресс-конференции в новой должности оценил кадровую ситуацию в клубе и рассказал о трансферных планах.

"Я никогда ничего радикально не меняю. Я стараюсь позволить игрокам раскрыть свой потенциал, лучшие качества.

У меня есть неделя для того, чтобы познакомиться с игроками, чтобы понять, в каком направлении работать. С каждым футболистом у меня будет личное собеседование.

Считаю, у "Динамо" хороший подбор игроков, талантливая молодежь.

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Есть два направления, с которыми я хочу помочь футболистам. Первое – организация игры. Второе – мотивация отдавать себя на тренировках и играх.

Что касается новичков, я встретился со скаутами. Попросил предоставить список кандидатур, которые просматриваются. В то же время, нужно определиться по точечному попаданию.

Я не могу называть никаких имен, потому что нужно время, чтобы познакомиться с игроками, чтобы они проявили себя. Уверен, мы сделаем все в ближайшее время. Но пока без имен", – сказал Мирча Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Docult (Київ)
30.07.2020 в 18:51
Зможе переглядати ігри кандидатів одразу на чотирьох моніторах
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