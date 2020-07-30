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Луческу: Я уже встретился со скаутами. Попросил предоставить список кандидатур
Тренер говорит о точечном усилении
Главный тренер киевского "
"Я никогда ничего радикально не меняю. Я стараюсь позволить игрокам раскрыть свой потенциал, лучшие качества.
У меня есть неделя для того, чтобы познакомиться с игроками, чтобы понять, в каком направлении работать. С каждым футболистом у меня будет личное собеседование.
Считаю, у "Динамо" хороший подбор игроков, талантливая молодежь.
Есть два направления, с которыми я хочу помочь футболистам. Первое – организация игры. Второе – мотивация отдавать себя на тренировках и играх.
Что касается новичков, я встретился со скаутами. Попросил предоставить список кандидатур, которые просматриваются. В то же время, нужно определиться по точечному попаданию.
Я не могу называть никаких имен, потому что нужно время, чтобы познакомиться с игроками, чтобы они проявили себя. Уверен, мы сделаем все в ближайшее время. Но пока без имен", – сказал Мирча Луческу.