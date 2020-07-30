"Динамо Без Суркисов": Уляна Супрун поддержала акцию ультрас киевлян

Бывшая исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун поддержала фанатов " Динамо " в акциях протеста против президента киевлян Игоря Суркиса и его брата, депутата от ОПЗЖ Григория.

"Я никогда не была большой поклонницей футбола, мне больше нравится хоккей. Но в 2014 году я стала фанаткой украинских болельщиков и ультрасов. Сначала на Майдане, затем в ходе войны с Россией.

В очень темные времена, когда казалось бы Украина падает в пропасть, очень хорошо стало видно свет этих людей. Храбрых достаточно, чтобы без надлежащей тренировки и оснащения остановить продвижение русского мира весной и летом 2014-го.

Было время, когда целая страна и мир пели вместе с ними, что Путин х%#ло, будучи абсолютно солидарными, несмотря на клубы, регионы или что-либо другое.

Сегодня эти же люди нуждаются в нашей поддержке и солидарности. На этот раз может выглядеть, что речь идет о спорте или какой-то клубной политике. Но на самом деле речь идет о до сих пор существующей постоянной угрозе для Украины – олигархах и их контроле за различными сферами нашей жизни.

В Украине часто популярны заголовки о гонорарах или зарплаты спортсменов на Западе. Мультимиллионный контракты различных топ-спортсменов часто могут конкурировать с бюджетом целого министерства культуры, молодежи и спорта. Но в Украине в спорте ситуация кардинально отличается. Здесь в сфере спорта, так же как в здравоохранении и многих других сферах, значительная часть находится в тени.

Государство никогда серьезно даже не подходило к тому, чтобы изменить эту ситуацию. Наверное, потому что это слишком рискованно. Страшно. Традиционно никто не хочет ссориться с олигархами. Поэтому в очередной раз единственными, кто громко пытается озвучить проблему, являются представители фанатов футбольных клубов.

В последние недели очень много внимания привлекло назначение тренером киевского "Динамо" Мирчи Луческу, бывшего тренера "Шахтера". И хотя многие считают, что речь идет о неуважении к клубу или просто о недовольстве болельщиков "Динамо" политикой владельцев клуба, речь идет о нечто большем.

Украинским олигархам выгодно держать в тени целые сферы нашей жизни. Потому что эта "тень" – это миллионы украинцев, которые делают компромиссы с собственной совестью.

Если хороший футболист "Динамо" или "Зари" не платит налоги, то почему их должны платить Суркисы, Коломойский и Ахметов?

Если тренером топ-клуба назначается человек, который в прошлом позволял себе высказывания о том, что "Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история...", то почему таких назначений нельзя делать Зеленскому или Шмыгалю?

Если футболисты / боксеры / пловцы ездят на крутых машинах несоизмеримых с их уровнем официальных доходов, то почему так же не могут народные депутаты, председатели городских советов или администраций?

Каждый раз, когда кто-то озвучивает проблемы в поглощенных тенью сферах украинской жизни, эти люди пытаются сделать целью общественного порицания. Мол, "А что они хотят? Все так делают". И это почти всегда удается.

Украинскому обществу пора публично выбирать сторону в каждом подобном противостоянии, которое касается ценностей. И активно поддерживать тех, кто имеет смелость противостоять силам тьмы. Украинское фанатское движение имеет редкую и такую ​​ценную способность вслух называть вещи своими именами. Давайте не бросать их один на один с олигархами и их слугами, как они в свое время не бросили нас один на один с режимом Януковича.

#ДинамоБезСуркісів", – написала Супрун на своей странице в Фейсбук.