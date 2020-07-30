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Срна: Ахметов превратил Донецк из маленького города в топовый футбольный город мирового уровня

Премьер-лига
(2 голосов)

Дарио вспомнил основные вехи своей игровой карьеры

Срна: Ахметов превратил Донецк из маленького города в топовый футбольный город мирового уровня
Новина українською

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна в проекте "Правила жизни" в приложении "Shakhtar Club" рассказал, почему отклонил предложение "Милана", как выбрал "Шахтер" и как Ринат Ахметов поменял украинский футбол.

О возможном переходе в "Милан" в 1998

Было предложение "Хайдуку" от "Милана". Я лично разговаривал с Франко Барези. Они прилетали в Хорватию. Но я принял решение, вместе с семьей и вместе с агентом, что мне пока рано. Я не жалею об этом решении. Меня много раз спрашивали: "Что бы ты поменял в своей жизни?". Я отвечаю: "Ничего, потому что не могу уже ничего поменять".

Больше всего на решение остаться в Хорватии повлиял папа. Но это было решение семьи вместе с агентом. Нужно было сесть, подумать и сделать анализ, что правильно и что неправильно.

О переходе в "Шахтер"

В декабре 2002 года "Шахтер начал интересоваться мной. Сначала я не хотел идти в "Шахтер", а потом принимал решение с семьей, что нужно идти. Не буду ничего скрывать – я смотрел по-другому на всю эту ситуацию. Во-первых, я перешел, потому что "Хайдуку" нужны были деньги. Они оказывали на меня давление, чтобы я перешел, потому что их устраивал трансфер.

Но с футбольной точки зрения я не хотел переходить. Потому что я не считал, что в этот момент это был шаг вперед. Я в 21 год был правым полузащитником сборной Хорватии, сыграл 7-8 игр за основную сборную, поэтому я ожидал, что перейду в какой-то другой клуб. Но получился "Шахтер".

Я согласился, потому что видел, что подписали Бернда Шустера, подписали Вукича, Лалатович уже был там. Видел, что строится хорошая команда. Я думал сыграть там год-два и поехать в Европу. А получилось так, что уже на 17 лет остался в "Шахтере".

Об Ахметове

Иногда меня травят: "Почему ты постоянно говоришь о президенте?". Потому что нет президента – нет такого "Шахтера". Может быть другой президент, но такого "Шахтера" не будет. Я не верю, что кто-то может и способен сделать такой "Шахтер".

Этот человек поменял украинский футбол. Я не говорю это, потому что он наш президент. Я говорю факты, как есть. Он превратил Донецк из маленького города в топовый футбольный город мирового уровня. Там были Бейонсе, там была Рианна. Там были "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", все топовые клубы Европы – и никто не забрал очки. Мало кто из них уезжал из Донецка с очками.

Он сделал команду, он сделал большие трансферы, за нашими футболистами смотрел весь мир. И продолжает смотреть. Он сделал правильную программу развития клуба и команды. Это заслуга президента.

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В статье: Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (12)
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vlad920 (I-F)
30.07.2020 в 20:54
"і ніхто не забрав окуляри"
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
30.07.2020 в 20:42
Нельзя быть на только тупым.. даже при совке Донецк ну никак не был маленьким городом
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
30.07.2020 в 21:01
В мировом масштабе о существовании Донецка тогда вообще мало кто где слышал.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2020 в 21:13
ну это ты загнул! в 80-е постоянно проходили выставки "уголь-83" и т. п., куда съезжалось много представителей горнодобывающей отрасли со всего мира. да и в еврокубках шахтёр играл. а сергей бубка с его многочисленными мировыми рекордами разве не смог привлечь внимание иноземной публики? такшо мимо...
0
0
avatar
Сумчанин (Сумы)
30.07.2020 в 20:40
Раньше был областным центром, а теперь аж столица
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.07.2020 в 20:33
Ахметов сам привів рашистів, розраховуючи отримати від них пиріжки. Але вони віджали частину награбованого ним. Вор у вора...
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+1
-2
avatar
Wreck (Киев)
30.07.2020 в 20:20
Почему ахмет не позаботился о защите Донецка от рашистов? Даже ужасный каломойский предпринял действия для защиты Днепра, а этот на что рассчитывал?
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+4
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
30.07.2020 в 20:13
он его в домбабве превратил, дурочка беструсая.
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+4
-2
Dardolis (Первомайск)
30.07.2020 в 20:02
Ахметов превратил город в помойку русского сброда. Может перевели не правильно? Лучше бы ты Дарио молчал...
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+6
-2
mizu (Южноукраїнськ)
30.07.2020 в 19:38
Срні ще лизати не перелизати. Хвилююсь за нього.
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+9
-4
adidas77 (Cумы)
30.07.2020 в 19:27
"Он превратил Донецк из маленького города в топовый футбольный город мирового уровня." Мне одному кажется, что это какой то сюрреализм....
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+8
-2
Algrab (Костопiль)
30.07.2020 в 19:37
Даа, особливо зараз, "топовий город"...повний сєпарні та рашистів. Хоч зараз матчі ЛЧ приймай...
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+7
-2


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