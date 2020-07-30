  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь объявит имя нового тренера в ближайшие дни. Основной кандидат - Остап Маркевич
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь объявит имя нового тренера в ближайшие дни. Основной кандидат - Остап Маркевич

Премьер-лига
(1 голосов)

Остап Маркевич попробует свои силы в УПЛ

Мариуполь объявит имя нового тренера в ближайшие дни. Основной кандидат - Остап Маркевич
Новина українською

После того как "Мариуполь" проиграл финал плей-офф УПЛ за путевку в еврокубки "Колосу" (0:1), азовский клуб решил не продлевать сотрудничество с Александром Бабичем.

У тренера закончился контракт, который стороны решили не продлевать.

По информации Meta-ratings, руководство клуба уже активно работает над приглашением нового наставника. Клуб планирует назвать имя его преемника до конца текущей недели.

По имеющимся данным, шорт-лист специалистов на замену Бабича у азовского клуба невелик. Одним из фаворитов на должность главного тренера является Остап Маркевич, который ранее возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец", а до этого работал в Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
30.07.2020 в 20:54
а че не Михайличенко? великий тренер, нераскрытый тактик, виртуозный стратег...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...