Мариуполь объявит имя нового тренера в ближайшие дни. Основной кандидат - Остап Маркевич

После того как " Мариуполь " проиграл финал плей-офф УПЛ за путевку в еврокубки "Колосу" (0:1), азовский клуб решил не продлевать сотрудничество с Александром Бабичем.

У тренера закончился контракт, который стороны решили не продлевать.

По информации Meta-ratings, руководство клуба уже активно работает над приглашением нового наставника. Клуб планирует назвать имя его преемника до конца текущей недели.

По имеющимся данным, шорт-лист специалистов на замену Бабича у азовского клуба невелик. Одним из фаворитов на должность главного тренера является Остап Маркевич, который ранее возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец", а до этого работал в Испании.