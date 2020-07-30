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Мариуполь объявит имя нового тренера в ближайшие дни. Основной кандидат - Остап Маркевич
Остап Маркевич попробует свои силы в УПЛ
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У тренера закончился контракт, который
По информации Meta-ratings, руководство клуба уже активно работает над приглашением нового наставника. Клуб планирует назвать имя его преемника до конца текущей недели.
По имеющимся данным, шорт-лист специалистов на замену Бабича у азовского клуба невелик. Одним из фаворитов на должность главного тренера является Остап Маркевич, который ранее возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец", а до этого работал в Испании.