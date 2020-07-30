Манор Соломон - лучший игрок Шахтера в июле

" Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков, которые определяли лучшего игрока команды ы июле.

Лучшим игроком месяца по результатам опроса стал полузащитник Манор Соломон.

По итогам голосования он уверенно опередил Тете, Алана Патрика и Маркоса Антонио.

Напомним, в июле Соломон сыграл во всех 4 матчах "Шахтера" в Премьер-лиге. На его счету 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.