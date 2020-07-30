Премьер-лига
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Манор Соломон - лучший игрок Шахтера в июле
Хавбек победил в голосовании болельщиков
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Лучшим игроком месяца по результатам опроса стал полузащитник Манор Соломон.
По итогам голосования он уверенно опередил Тете, Алана Патрика и Маркоса Антонио.
Напомним, в июле Соломон сыграл во всех 4 матчах "Шахтера" в Премьер-лиге. На его счету 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.
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Источник:ФК Шахтер
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