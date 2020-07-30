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Манор Соломон - лучший игрок Шахтера в июле

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек победил в голосовании болельщиков

Манор Соломон - лучший игрок Шахтера в июле
Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков, которые определяли лучшего игрока команды ы июле.

Лучшим игроком месяца по результатам опроса стал полузащитник Манор Соломон.

По итогам голосования он уверенно опередил Тете, Алана Патрика и Маркоса Антонио.

Напомним, в июле Соломон сыграл во всех 4 матчах "Шахтера" в Премьер-лиге. На его счету 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер

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