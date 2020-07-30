Игроки Динамо вышли из отпуска

30 июля завершился отпуск у игроков первой команды " Динамо ".

Перед возобновлением тренировочного процесса половина команды прошла полное медобследование. Вторая часть команды пройдет медосмотр в пятницу.

Сегодня и завтра вечером команда проведет втягивающие тренировки на базе в Конче-Заспе.

Напомним, что по итогам сезона "Динамо" заняло второе место в УПЛ и теперь под руководством нового тренера сыграет в квалификации Лиги чемпионов.