Премьер-лига
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Игроки Динамо вышли из отпуска
И проходят плановый медосмотр
30 июля завершился отпуск у игроков первой команды "
Перед возобновлением тренировочного процесса половина команды прошла полное медобследование. Вторая часть команды пройдет медосмотр в пятницу.
Сегодня и завтра вечером команда проведет втягивающие тренировки на базе в Конче-Заспе.
Напомним, что по итогам сезона "Динамо" заняло второе место в УПЛ и теперь под руководством нового тренера сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
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Источник:ФК Динамо
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