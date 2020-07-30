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Игроки Динамо вышли из отпуска

Премьер-лига
(2 голосов)

И проходят плановый медосмотр

Игроки Динамо вышли из отпуска
Новина українською

30 июля завершился отпуск у игроков первой команды "Динамо".

Перед возобновлением тренировочного процесса половина команды прошла полное медобследование. Вторая часть команды пройдет медосмотр в пятницу.

Сегодня и завтра вечером команда проведет втягивающие тренировки на базе в Конче-Заспе.

Напомним, что по итогам сезона "Динамо" заняло второе место в УПЛ и теперь под руководством нового тренера сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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