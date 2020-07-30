Суркис: Рассматриваю Луческу с позиции его профессиональных качеств. Все остальное меня не интересует

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о своем видении и приглашении в команду Мирчи Луческу, который долгое время возглавлял главного антогониста киевлян в Украине – донецкий "Шахтер".

"Надо начинать с чистого листа и поддержать человека. Которая многого добилась в Украине. Да, он был у нашего главного конкурента. Я хочу, чтобы киевское Динамо на какой-то период было сильнее.

Было много людей, которые не принимают это. Почему? Потому что люди у нас еще не привыкли к цивилизованным отношениям. К тому, что Моуринью работал в "Бенфике" и "Порту". Антич в "Барселоне" и "Реале". Дзаккерони и в "Милане", и в "Ювентусе", и в "Интере". Должны по-европейски смотреть на эти вещи.

Да, это была прекрасная история Мистера Луческу в "Шахтере". Но мы в "Динамо" ожидаем, что наши болельщики, а это не только те, кто непонятно почему протестуют, мы должны принять мое решение. Если будем выигрывать, нам будут аплодировать. А если проигрывать - критиковать будут меня. Все хотели прихода титулованного тренера, он к нам пришел. Где он работал раньше - это уже история. Принимаем за данное то, что сейчас есть. Мирчи успехов и всего наилучшего, чтобы ему удалось с Динамо. Я как президент буду делать все для этого.

Прежде всего рассматриваю Мирчу с позиции его профессиональных качеств. Все остальное меня не интересует. Я хочу, чтобы были результаты команды.

Перед Мирчей задачи ставить не надо, он сам понимает, что надо возродить славу киевского "Динамо". Всегда мы ставили задачу завоевывать лишь первые места и кубки, но не всегда это удавалось. Были тренеры, которым удавалось, у кого даже лучшие условия были, но не удавалось. Мы занимали 4 место при самых больших затратах на приобретение игроков. А были тренеры, при которых усиливали 1-2 позиции - и команда выигрывала золото. Как это было в Семине. То есть это футбол, даже при качественной игры должна присутствовать удача. У Мирчи в крови победы", - сказал Суркис.