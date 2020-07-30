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Бешикташ хочет бесплатно подписать Веллингтона Нема

Премьер-лига
(1 голосов)

И якобы уже ведет переговоры с игроком по контракту

Бешикташ хочет бесплатно подписать Веллингтона Нема
Новина українською

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в полузащитнике "Шахтера" Веллингтоне Неме, сообщает BeIN Sports.

Клуб намерен усилить атакующую линию перед новым сезоном и обратил взоры на бразильца, который системно не попадает в обойму "Шахтера".

Турецкий клуб уже ведет переговоры с агентами игрока, который хочет зарплату в размере 1 млн евро в год. Впрочем, турки хотят сбить данную сумму предполагаемого оклада и добавить систему гибких бонусов.

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Интересно, что по информации источника, "Бешкиташ" планирует подписать игрока, на которого "Шахтер" не рассчитывает, и контракт которого действует до лета 2021 года, бесплатно.

Напомним, что после возвращения из аренды в "Флуминенсе", "Шахтер" пытался пристроить хавбека, но так и не преуспел в этом.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Шахтер (Донецк) Веллингтон Нем
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Комментарии (2)
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aleks68
30.07.2020 в 21:29
а цыгану этот кадр не нужен?
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scorpius (Ck)
30.07.2020 в 21:24
Забирайте!
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