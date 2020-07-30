Бешикташ хочет бесплатно подписать Веллингтона Нема

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в полузащитнике " Шахтера " Веллингтоне Неме, сообщает BeIN Sports.

Клуб намерен усилить атакующую линию перед новым сезоном и обратил взоры на бразильца, который системно не попадает в обойму "Шахтера".

Турецкий клуб уже ведет переговоры с агентами игрока, который хочет зарплату в размере 1 млн евро в год. Впрочем, турки хотят сбить данную сумму предполагаемого оклада и добавить систему гибких бонусов.

Интересно, что по информации источника, "Бешкиташ" планирует подписать игрока, на которого "Шахтер" не рассчитывает, и контракт которого действует до лета 2021 года, бесплатно.

Напомним, что после возвращения из аренды в "Флуминенсе", "Шахтер" пытался пристроить хавбека, но так и не преуспел в этом.