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Бешикташ хочет бесплатно подписать Веллингтона Нема
И якобы уже ведет переговоры с игроком по контракту
Турецкий "Бешикташ" заинтересован в полузащитнике "
Клуб намерен усилить атакующую линию перед новым сезоном и обратил взоры на бразильца, который системно не попадает в обойму "Шахтера".
Турецкий клуб уже ведет переговоры с агентами игрока, который хочет зарплату в размере 1 млн евро в год. Впрочем, турки хотят сбить данную сумму предполагаемого оклада и добавить систему гибких бонусов.
Интересно, что по информации источника, "Бешкиташ" планирует подписать игрока, на которого "Шахтер" не рассчитывает, и контракт которого действует до лета 2021 года, бесплатно.
Напомним, что после возвращения из аренды в "Флуминенсе", "Шахтер" пытался пристроить хавбека, но так и не преуспел в этом.