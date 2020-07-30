Караваев: Сегодня была первая тренировка, на которой команда познакомилась с новым тренером

Защитник "Динамо" Александр Караваев после прохождения медосмотра рассказал о своем отпуске и планах на подготовку к сезону.

- Сейчас ты прошел всех врачей. Готов функционально к работе?

- Прошло всего 10 дней, не сказал бы, что растеряли физические кондиции, этого времени недостаточно для этого. Поэтому осталось немного прийти в себя, на это уйдет примерно пару дней и все будет в порядке.

- Есть лишний вес?

- Нет, все в норме.

- Успел отдохнуть, переключиться морально с прошлого сезона?

- Да, 10 дней достаточно – то, что нужно, чтобы побыть с родными, родителями, друзьями, близкими, переключиться и с новыми силами готовиться к будущему сезону. Вроде 10 дней кажется мало, так как раньше было больше. Но, скажу, что этого вполне достаточно, и не много и не мало.

- Получился семейный отпуск?

- Да, всегда стараюсь проводить отпуск с женой, детьми либо родителями, бывает с друзьями.

- Какие планы на подготовку после медосмотра?

- Сегодня вечером сбор в 17:00 на базе и будет тренировка. Вся команда познакомится с новым главным тренером.