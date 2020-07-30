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Караваев: Сегодня была первая тренировка, на которой команда познакомилась с новым тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо вышло из отпуска

Караваев: Сегодня была первая тренировка, на которой команда познакомилась с новым тренером
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев после прохождения медосмотра рассказал о своем отпуске и планах на подготовку к сезону.

- Сейчас ты прошел всех врачей. Готов функционально к работе?

- Прошло всего 10 дней, не сказал бы, что растеряли физические кондиции, этого времени недостаточно для этого. Поэтому осталось немного прийти в себя, на это уйдет примерно пару дней и все будет в порядке.

- Есть лишний вес?

- Нет, все в норме.

- Успел отдохнуть, переключиться морально с прошлого сезона?

- Да, 10 дней достаточно – то, что нужно, чтобы побыть с родными, родителями, друзьями, близкими, переключиться и с новыми силами готовиться к будущему сезону. Вроде 10 дней кажется мало, так как раньше было больше. Но, скажу, что этого вполне достаточно, и не много и не мало.

- Получился семейный отпуск?

- Да, всегда стараюсь проводить отпуск с женой, детьми либо родителями, бывает с друзьями.

- Какие планы на подготовку после медосмотра?

- Сегодня вечером сбор в 17:00 на базе и будет тренировка. Вся команда познакомится с новым главным тренером.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:32
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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0
0
aleks68
30.07.2020 в 22:30
главное вовремя отлизать
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0
-1
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:08
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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0
0
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:32
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
0
0
alex.belogubko (одесса)
30.07.2020 в 22:14
потом были танцы с Луческу
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0
-2


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