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Луческу познакомился с командой - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамовцы провели первое занятие под руководством нового тренера

Луческу познакомился с командой - ФОТО
Новина українською

В четверг 30 июля Динамо официально представило главного тренера команды – Мирчу Луческу.

Пока тренер давал пресс-конференцию, команда, которая вышла из отпуска, проходила медосмотр.

Уже позже, вечером, Луческу познакомился с командой и провел первую втягивающую тренировку.

О том, как это происходило, в небольшом фоторепортаже показал румынский журналист Эмануэль Рошу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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aleks68
30.07.2020 в 21:32
вот когда дедушка начнёт выворачивать карманы "хозяевам"дк ради трансферов посмотрим куда денутся улыбки
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Oлeкcин (Н.)
30.07.2020 в 21:16
Вот унитазники из запрыгают под цыганскую дудку :)
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