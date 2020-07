Луческу познакомился с командой - ФОТО

В четверг 30 июля Динамо официально представило главного тренера команды – Мирчу Луческу.

Пока тренер давал пресс-конференцию, команда, которая вышла из отпуска, проходила медосмотр.

Уже позже, вечером, Луческу познакомился с командой и провел первую втягивающую тренировку.

О том, как это происходило, в небольшом фоторепортаже показал румынский журналист Эмануэль Рошу.

Behind the scenes. Lucescu met his players today. pic.twitter.com/EFsbUC9ZoC