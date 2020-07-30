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Луческу познакомился с командой - ФОТО
Динамовцы провели первое занятие под руководством нового тренера
В четверг 30 июля
Пока тренер давал пресс-конференцию, команда, которая вышла из отпуска, проходила медосмотр.
Уже позже, вечером, Луческу познакомился с командой и провел первую втягивающую тренировку.
О том, как это происходило, в небольшом фоторепортаже показал румынский журналист Эмануэль Рошу.
Behind the scenes. Lucescu met his players today. pic.twitter.com/EFsbUC9ZoC— Emanuel Roşu (@Emishor) July 30, 2020
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Комментарии (2)
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aleks68
30.07.2020 в 21:32
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Oлeкcин (Н.)
30.07.2020 в 21:16
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