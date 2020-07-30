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Шахтер возобновил интерес к японскому вингеру ПСВ Доану

Премьер-лига
(1 голосов)

Два года назад горняки уже обращали на него внимание

Шахтер возобновил интерес к японскому вингеру ПСВ Доану
Новина українською

Донецкий "Шахтер" возобновил интерес к 22-летнему правому вингеру сборной Японии и ПСВ Рицу Доану, сообщает Futebol Pais.

Об интересе "горняков" к футболисту сообщалось еще в декабре 2018 года, когда тот был игроком "Гронингена".

Также сообщается, что кроме "Шахтера" парнем интересуются "Саутгемптон" и московские ЦСКА и "Спартак".

Также отметим, что в завершившемся сезоне Доан в 23 матчах во всех турнирах за ПСВ забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Рицу Доан
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Комментарии (6)
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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0
-1
Djibouti (Djibouti)
30.07.2020 в 23:31
Он и Гронинген особо не блистал, туда ему за Шахтер играть
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
30.07.2020 в 22:31
а нафига? когда на позиции правого вингера уже играют Марлос и Тете?
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0
0
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:08
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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0
-1
avatar
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2020 в 21:45
японский негородовой!..
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0
-1


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