Шахтер возобновил интерес к японскому вингеру ПСВ Доану

Донецкий "Шахтер" возобновил интерес к 22-летнему правому вингеру сборной Японии и ПСВ Рицу Доану, сообщает Futebol Pais.

Об интересе "горняков" к футболисту сообщалось еще в декабре 2018 года , когда тот был игроком "Гронингена".

Также сообщается, что кроме "Шахтера" парнем интересуются "Саутгемптон" и московские ЦСКА и "Спартак".

Также отметим, что в завершившемся сезоне Доан в 23 матчах во всех турнирах за ПСВ забил 3 гола и отдал 3 ассиста.