Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер возобновил интерес к японскому вингеру ПСВ Доану
Два года назад горняки уже обращали на него внимание
Донецкий "Шахтер" возобновил интерес к 22-летнему правому вингеру сборной Японии и ПСВ Рицу Доану, сообщает Futebol Pais.
Об интересе "горняков" к футболисту сообщалось
Также сообщается, что кроме "Шахтера" парнем интересуются "Саутгемптон" и московские ЦСКА и "Спартак".
Также отметим, что в завершившемся сезоне Доан в 23 матчах во всех турнирах за ПСВ забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Ответить
0
-1
Djibouti (Djibouti)
30.07.2020 в 23:31
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
30.07.2020 в 22:31
Ответить
0
0
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:08
Ответить
0
-1
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:33
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2020 в 21:45
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...