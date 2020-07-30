Луческу - игрокам Динамо: Очень важно, чтобы мы нашли общий язык

Сегодня вечером на учебно-тренировочной базе “ Динамо ” прошла первая тренировка “бело-синих” под руководством нового тренера - Мирчи Луческу.

Перед стартом занятия наставник представил футболистам свой штаб и произнес вступительную речь:

“Я знаю, что в киевском “Динамо” собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня.

Для меня самое главное - это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык.

Хочу представить вам свой тренерский штаб. Перед вами Олег Гусев - это его желание и желание руководства иметь в штабе легендарного игрока клуба, который знает, как выигрывать трофеи. Огнен Вукоевич - еще одна легенда “Динамо”, футболист, который делал все для побед и умеет их добиваться. Он тренер молодежной команды Хорватии U23, но пожелал приехать в “Динамо” и помочь нам в работе. Огнен будет отлучаться на игры сборной, но он часть нашего коллектива.

Эмил Карас будет отвечать за общение и коммуникацию с вами. Итальянец Диего Лонго много лет работал вместе с моим сыном Рэзваном в ПАОКе, где выигрывал чемпионство, и “Аль-Хиляле”, с которым побеждал в Азиатской Лиге чемпионов. Это важная фигура в нашем тренерском штабе, он станет моим ассистентом и будет заниматься физической подготовкой.

Все эти люди пришли помочь вам стать лучше. Но от нас зависит только какой-то процент подготовки, основная часть зависит от вас - от вашей мотивации и стараний.

Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того, чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле.

Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу!”