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Луческу в целях безопасности временно будет жить на базе Динамо
Клуб занят поиском жилья для тренера
Новый главный тренер киевского "
Как известно, в первые дни своей работы в "Динамо" Луческу столкнулся с
В связи с этим, по информации Meta-ratings, руководство клуба временно предложило Луческу проживать на загородной базе "Динамо" в Конча-Заспе.
Параллельно клуб занимается поисками личного жилья для тренера в столице и ее окрестностях.