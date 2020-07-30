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Луческу в целях безопасности временно будет жить на базе Динамо

Премьер-лига
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Клуб занят поиском жилья для тренера

Луческу в целях безопасности временно будет жить на базе Динамо
Новина українською

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уже прибыл в Киев и приступил к исполнению своих обязанностей. Специалист был представлен общественности, провел пресс-конференцию, а вечером познакомился с командой и провел первую тренировку.

Как известно, в первые дни своей работы в "Динамо" Луческу столкнулся с негативной реакцией ультрас команды, которые не желают его видеть у руля своей команды.

В связи с этим, по информации Meta-ratings, руководство клуба временно предложило Луческу проживать на загородной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

Параллельно клуб занимается поисками личного жилья для тренера в столице и ее окрестностях.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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