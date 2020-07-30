Сергей Кравченко: Днепр-1 соберется 3 августа. Ждем новостей по Михайленко

Капитан " Днепра-1 " Сергей Кравченко подвел итоги выступления команды в чемпионате Украины и отреагировал на слухи о возможной отставке Дмитрия Михайленко.

"Я считаю, что по сравнению с первым кругом у нас получилось улучшить игру. Поэтому вторую половину сезона я высоко оцениваю - после сборов получилось обыграть "Динамо", например. Кроме того, у нас рекордный процент набранных очков во второй шестерке.

Конкретной задачи попасть в топ-6 перед нами не ставили, но мы все хотели этого. Может, это было слишком наивно - команда только вышла в УПЛ. Но мы все хотели и надеялись на верхнюю шестерку. И, в принципе, нам не хватило одного балла, чтобы туда попасть.

Были проблемы с судейством, где-то невезение, но я бы не стал списывать на это результат. Все-таки по качеству игры мы закономерно не попали в первую шестерку.

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Сейчас команда в отпуске, и нам ничего неизвестно о слухах, которые ходят в интернете. У меня тоже заканчивается контракт, никаких разговоров о продлении пока не было. Команда соберется 3 августа, тогда что-то будет известно. Про уход Михайленко я ничего не могу сказать. Ждем новостей", - сказал Кравченко.