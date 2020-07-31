Четыре игрока Зари и только один динамовец - УПЛ огласила сборную сезона от Wyscout

УПЛ опубликовала символическую сборную сезона 2019/20, которая основана на статистических данных компании Wyscout.

Интересно, что в нее вошли четыре футболиста "Зари", трое представителей "Десны", два игрока "Шахтера" и по одному представителю "Динамо" и "Мариуполя".