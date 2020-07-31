Премьер-лига
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Четыре игрока Зари и только один динамовец - УПЛ огласила сборную сезона от Wyscout
Данные основаны на статистических показателях игроков
Интересно, что в нее вошли четыре футболиста "Зари", трое представителей "Десны", два игрока "Шахтера" и по одному представителю "Динамо" и "Мариуполя".
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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