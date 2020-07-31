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Четыре игрока Зари и только один динамовец - УПЛ огласила сборную сезона от Wyscout

Премьер-лига
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Данные основаны на статистических показателях игроков

Четыре игрока Зари и только один динамовец - УПЛ огласила сборную сезона от Wyscout
Новина українською

УПЛ опубликовала символическую сборную сезона 2019/20, которая основана на статистических данных компании Wyscout.

Интересно, что в нее вошли четыре футболиста "Зари", трое представителей "Десны", два игрока "Шахтера" и по одному представителю "Динамо" и "Мариуполя".

Четыре игрока Зари и только один динамовец - УПЛ огласила сборную сезона от Wyscout - изображение 1
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В статье: Тайсон ФК Мариуполь Заря (Луганск) Евгений Паст Виталий Вернидуб Дмитрий Мишнев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Денис Фаворов Жуниор Мораес Богдан Михайличенко Александр Филиппов Владислав Кочергин Виктор Цыганков Евгений Чеберко
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